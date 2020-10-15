我的串燒登上《紐約時報》

（丁尚彪．圖片提供）

1989年我去日本 自費留學，在東京銀座串燒店打工洗碗。此店在東京很有名，有十幾家分店。不久老闆培養我擔任最重要的燒烤工作。

日本串燒稱Yakitori（烤雞肉），是日本人喝酒時喜愛的下酒菜。特點是只用鹽，無任何添加料，用長木炭烤熟，所以能品嘗出雞肉的原汁原味。培訓是由凶狠的總店廚師長親自指導，我倆站在炙熱的烤爐邊，爐上有幾根自行車輪子的鋼絲，作支架備用。爐溫很高，要迅速地將串燒翻身，否則很容易烤焦。我動作稍慢一點，他就用烤得滾燙的鋼絲朝我小手臂上燙，一天下來手臂上被燙了十幾個水泡。營業結束後，他還拿著燒焦丟棄的串燒大罵並搧耳光，我的口鼻都被打出了血。撒鹽時必須右手舉到眉心，頭微低、體微側，一副決鬥的樣子，這是九州地方串燒師傅的標準動作。所有燒烤師傅在他嚴厲地指導下，動作整齊劃一，形成該店的特色。我在如此嚴酷的訓練下學會了燒烤，整整幹了十二年。

我五十六歲時移民來美，不會英語，便在華人的飯店洗碗。我去曼哈頓日本人超市看日語報紙，找到了長島新開張的日本飯店當燒烤師傅。我多次去曼哈頓著名的Totto串燒店吃飯偷學，他們有道雞肉棒的招牌菜，當著客人面把雞肉糜裹在竹籤上烤。可當我試驗時，發現烤熟後的肉很硬。我想起小時候過年炸飯團子時，父母將煮熟的糯米飯和豆腐拌在一起，搓成團子再油炸。於是我將雞肉加入豆腐、洋蔥、熟雞油等攪拌成肉糜，搓成肉丸在開水中煮熟撈出，再烤成外脆內軟的雞丸串，成了我們店裡主打的招牌菜。連Totto的老闆都聞名跑來嘗味，還給我名片想挖角。

記得有位開著頂級跑車的阿拉伯富豪很喜歡吃串燒。有次他問，能烤雞屁股嗎？可我從未聽說此菜。店裡每天購大量的雞骨熬湯，我把雞屁股割下，去掉骨頭串起來試驗，烤成外脆內油的雞屁股串。結果富豪讚不絕口，竟給我百元小費。雞屁股串也成了限量搶手菜。

我看到客人特別愛吃雞翅膀，就開發帶皮雞肉串。將雞肉的半邊用皮包來，烤成金黃脆皮的雞肉串，結果大受歡迎。但市場買不到雞皮，我就去華人超市 向加工雞肉的師傅私下訂購，變廢為寶，做成了獨家菜式。

燒烤中我只用鹽保持原味，但依美國人的口味製作了酸甜蘸醬。用雞骨熬湯，再加日本海帶、鰹魚片、味醂、味噌、蜂蜜和醋等調味，製成既有日本海鮮味，又有美國人喜愛的甜味蘸醬。許多客人吃完串燒後，紛紛要求添加蘸醬拌飯吃，很快把串燒部生意做出了名氣。因為我的撒鹽動作很特別，吸引了很多顧客來觀看。有位記者來用餐，特地拍了照片刊登上《紐約時報 》，為店裡帶來很多生意。後來此店因地處偏僻還是倒閉了，我也找到高薪工作而改行。但我的燒烤技術已聲名鵲起。每到夏日，朋友都紛紛請我去做BBQ，原汁原味的日式串燒，酸甜的美式蘸醬，總是夏日聚會裡最受歡迎的一道美食。（寄自紐約）