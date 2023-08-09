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產量「百年最低」美國柳橙汁期貨衝上歷史新高

編譯簡國帆／綜合外電
美國柳橙汁期貨價格已衝上歷史新高。(路透)
美國柳橙汁期貨價格已衝上歷史新高。(路透)

美國柳橙汁期貨價格已衝上歷史新高，主因是天災影響與疫病蔓延，重創美國上千英畝的柑橘收成。

英國金融時報（FT），代表美國將近2,000名種植者的佛州柑橘互助組織執行長傑伊納指出，美國整體柳橙汁產量為「上百年」來最少，「代蓋20年前，我們生產了2.4億箱，現在我們這個產業只有不到1,800萬箱」。

供應萎縮，使洲際交易所（ICE）交易的冷凍濃縮柳橙汁（FCOJ）期貨價格衝上每磅３美元，遠高於去年同期的1.76美元。在冷凍濃縮柳橙汁期貨上漲後，美國零售價格最終也將跟進。

芝加哥Price期貨集團經紀商史科威爾說，美國不是舉世最流動的柳橙汁市場，但將牽動各地價格走勢，他預估美國冷凍濃縮柳橙汁期貨可能觸及每磅3.5美元，「這是很驚人的漲勢，過去價格上漲時，能與果汁相比的藥品和維他命補充品會暴增，但這今年來都沒發生」。

美國超過90%的柳橙汁供應都來自佛州，但去年9月收成期開始時受到颶風重創、三個月後又遇到寒害。同時，柑橘黃龍病2005年首度在美國被發現後，已導致柳橙汁產量持續降低，這種疫病在巴西更猖獗，而提高柑橘樹任性的「療程」對產量的助益似乎是九牛一毛。

佛州 颶風 巴西

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