IP SHANGHAI聯手星巴克 推中國首款「上海」咖啡

IP SHANGHAI聯手星巴克28日推「上海」咖啡。（取材自澎湃新聞）

中國首個城市形象資源分享平台IP SHANGHAI，與星巴克 創新城市IP合作，28日推出中國首款且唯一款「上海」咖啡 。

2022年上海咖啡文化周報告顯示，上海已擁有近8000家咖啡館，總量位列全球城市之首。同時市場監測數據顯示，例如加拿大Tim Hortons、義大利 的LAVAZZA及美國「皮爺」咖啡（Peet's Coffee）等約20個海外知名咖啡品牌，也競相將上海作為落地首選。

上海城市形象資源分享平台「IP SHANGHAI」，由中共上海市委宣傳部、市委外宣辦公室舉辦，已列為提升上海城市軟實力重要工作項目之一，並於2021年11月8日上線，且同步啟動面向全球的上海城市形象資源徵集。

澎湃新聞報導，「上海咖啡」的創作靈感源於中西相容的海派文化，交融出曼妙的口感。淺嘗第一口，曾經風靡上海灘的初代「流量」麥乳精在口中慢慢融化。

品味第二口，融合了黃油香氣和烤焦糖風味的司考奇（蘇格蘭鹹味糖果）攪打奶沫滑過舌尖。細品第三口，精萃濃縮為這杯咖啡注入了特有的風味和靈魂。

IP SHANGHAI創新城市IP專案合作模式，授權星巴克為咖啡行業上海城市形象推廣公益合作夥伴。雙方將上海形象內涵融入創意，結合麥乳精和司考奇等經典上海元素，向全球推出名為「上海」的城市限定款咖啡及系列城市形象傳播活動，共同講述凝聚上海活力、承載海派文化、打造高品質生活的城市品牌故事。