淬鍊四分之一世紀 格蘭利威「奢創高年份系列」問世

格蘭利威奢創系列21年歷經三桶過桶繁序，酒精濃度43%。（圖：保樂力加提供）

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），推出全新問世「奢創高年份系列」——格蘭利威奢創21年、25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，展現品牌不停探究風味極致，定義當代威士忌風貌的新奢視野。

格蘭利威「奢創系列21年」奢選來自歐洲三款珍稀初次裝填橡木桶過桶——西班牙Oloroso雪莉桶、法國頂級Troncais干邑桶、葡萄牙珍稀Colheita波特 桶，開創繁桶奧秘，在格蘭利威經典標竿花果香之上，幻化為感官豐饒新奢境。

格蘭利威全新問世「奢創高年份系列」展現風味極致。（圖：保樂力加提供）

值得一提的是，21年特別選用極為罕見、至高無上的Colheita波特桶，更見證21年無與倫比的奢創新高度。Colheita波特酒僅占所有波特酒的1%，必須完全由單一年份的葡萄製成，只在最佳熟成年份生產，至少需桶陳超過7年以上，極度奢華。

「奢創系列21年」歷經三桶過桶繁序，造就花香、果香、辛香的完美平衡。首先撲鼻而來的是蜜桃揉合冰糖燉梨的優美花果香，緊接而至的深邃果乾交織黑巧克力，演繹在若隱若現間，卻依舊鮮明深刻的辛香，最終縈繞甜美絲滑尾韻，為這場剛柔並濟的感官奢宴寫下最雋永的詮釋。

格蘭利威奢創系列25年歷經雙重過桶極致工藝，酒精濃度43%。（圖：保樂力加提供）

貴為格蘭利威旗下常態酒款最高年份，「奢創系列25年」除了淬鍊逾四分之一世紀，更珍稀選用西班牙初次裝填Pedro Ximénez（PX）雪莉桶，以及來自法國托賽（Troncais）原木森林、需生長超過200年才能被使用的托賽干邑桶，以彰顯25年的尊貴傳奇。

「奢創系列25年」歷經雙重過桶的極致工藝，讓PX雪莉桶賦予的經典無花果與血橙甜美果香，完美交融法國托賽干邑桶的溫暖辛香與烘烤香氣。馥郁豐厚的口感體驗，將多重風味層次，推上前所未見的華奢頂巔。