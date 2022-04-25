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他推好市多這款「微酸果香」咖啡豆 行家曝最好喝做法

聯合新聞網／綜合報導
網友推薦好市多咖啡豆。（取自臉書）
網友推薦好市多咖啡豆。（取自臉書）

咖啡是許多人必備飲品之一，不少人喜歡自己磨咖啡豆煮咖啡，有網友推薦好市多販售的「耶加雪菲」，吸引上千網友朝聖，有喝過的網友直呼「做冰滴不錯喝，CP值很高」，還有網友提醒，「降溫後才冰起來會失去香味，建議用冰萃的方式較能保存味道」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文推薦好市多一款咖啡豆，他表示，「被這款耶加雪菲驚艷到，磨豆時就聞到香味，微酸的果香口感，到後段喉韻回甘」，他也分享手沖做法是「95度、燜蒸45秒」，直呼「這就是我要的口感」。

其他網友紛紛留言「COSTCO咖啡豆CP值算高」、「現在好市多唯一輕烘培就這款」、「謝謝推薦，下次來去買來試試」、「降溫之後才冰起來的話會逸失一些香味，我如果喝冰的會用冰萃的方式比較能保存比較多的味道」、「這包耶加雪菲性價比超高的，而且還是有機的」。

有專業網友留言，「衣索比亞的淺烘焙有明顯的柑橘花果香，建議水溫可以再稍低個幾度，悶蒸時間可以看排氣狀況，通常賣場豆到手上時，已經離烘焙日有一段時日，氣體應該不會太旺盛，看到沒有怎麼排氣就可以結束悶蒸，過長的悶蒸時間，可能會帶出較多的苦澀味，建議稍微再短一點」。

不過也有網友不喜歡此種商品口感，留言「喝起來覺得還好」、「這包我也有買，但跟坊間咖啡店賣的耶加做比較，香氣少很多，酸味沒有很明顯，就中規中矩的表現」、「偏酸的我實在無法」、「喝過覺得很普通，同樣的價格去網路上買單品咖啡豆有更好的選擇」。

咖啡 好市多 臉書

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