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喝咖啡其實不會心悸？新究：每天多1杯風險降3%

編譯張君堯／即時報導
一項最新研究消除人們對「咖啡會導致心悸或心律不整」的擔憂，並證實喝咖啡的習慣會讓發生心律不整的風險降低。(Getty Images)
一項最新研究消除人們對「咖啡會導致心悸或心律不整」的擔憂，並證實喝咖啡的習慣會讓發生心律不整的風險降低。(Getty Images)

一項最新研究消除人們對「咖啡會導致心悸或心律不整」的擔憂，並證實喝咖啡的習慣會讓發生心律不整的風險降低。

該研究19日發表在「JAMA Internal Medicine」期刊上，分析三年內超過38萬6000人的咖啡消費量，並將其與可能發生包括心房顫動在內的心律不整的發生率進行比較。

心律不整專家馬庫斯博士（Gregory Marcus）指出，在調整人口統計學、生活習慣和可能導致心臟疾病等狀況後，「每天多喝一杯咖啡的習慣，會讓心律不整的風險降低3%」。

研究人員還研究咖啡與基因之間的關係。「CYP1A2基因」、也被稱為「咖啡基因」有助於咖啡因代謝，具有完全該功能基因的人能以正常速度代謝咖啡，意味著在大多數情況下「他們可以喝咖啡而不會產生不良影響」，但當該基因發生突變，身體代謝咖啡的速度可能會減慢，而咖啡的高濃度可能會持續更長時間或以更高的速度被感覺到。

同時在遺傳分析中，該研究未發現咖啡代謝受損與心律不整風險之間存在任何顯著關聯。此外，該研究還指出「咖啡因和咖啡可能對健康有益，例如減少癌症糖尿病、心血管疾病和總體死亡率」。

咖啡 癌症 糖尿病

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