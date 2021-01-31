我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

凝聚時間的芬芳 「烈酒之王」路易十三浪漫又大器

記者高婉珮／綜合報導
路易十三是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。（圖：路易十三提供）
路易十三是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。（圖：路易十三提供）

擁有「烈酒之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三，作為「時間的香氣」經典代言，是慶賀人生所有重要里程碑最合適的選擇。2021年西洋情人節，剛好落在農曆大年初三，在充滿喜氣的日子，最值得準備既保值又浪漫大器的禮物。

每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。（圖：路易十三提供）
每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配。（圖：路易十三提供）

以路易十三作為禮物之所以充滿意義，在於其超越時間的價值與繁複工藝的累積，1200種生命之水最長達百年的調合陳釀，絕美細緻的香氣餘韻幽長。

路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯‧路易十三，正是他授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，也由此被後人尊稱為「干邑保護神」。

水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。（圖：路易十三提供）
水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。（圖：路易十三提供）

每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特‧盧瓦索（Baptiste Loiseau）悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。

路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1200種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳。路易十三能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果。 路易十三是一種芬芳，凝聚時間的芬芳。

而此世紀佳釀的酒瓶最早的原型是金屬質地，1874年品牌創立之時採用玻璃，1936年開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾鐫刻進水晶瓶深處，從裡到外皆象徵皇室的氣度和品味。水晶瓶身可以雋刻示愛密碼，成為獨一無二的珍貴紀念。

在人生旅途中，路易十三值得與最上心的人一起分享。（圖：路易十三提供）
在人生旅途中，路易十三值得與最上心的人一起分享。（圖：路易十三提供）

上一則

蛋餅哪種口味才是王者？網友大推：薯餅蛋餅

下一則

吐司創意年菜

延伸閱讀

身體像「釀酒廠」 英男吃一小塊蛋糕就醉

身體像「釀酒廠」 英男吃一小塊蛋糕就醉
水晶牙科材質優 收費平實術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實術後保養影響植牙結果
超罕見！礦工切開紫水晶礦 赫見「美麗心型」

超罕見！礦工切開紫水晶礦 赫見「美麗心型」
他身體內建「自動釀酒廠」 吃一塊蛋糕就會醉

他身體內建「自動釀酒廠」 吃一塊蛋糕就會醉

熱門新聞

內行網友分享不少花椰菜心的簡單料理。本報資料照片

花椰菜心不要丟！ 內行網友曝簡單料理「甜又美味」

2021-01-29 01:16
一名網友在網路上發文詢問哪種口味蛋餅才是王者，引發熱議。(示意圖／報系資料照片)

蛋餅哪種口味才是王者？網友大推：薯餅蛋餅

2021-01-29 14:01
紫色花椰菜擁有豐富的花青素跟維生素，能增強免疫力和預防高血壓。圖擷自facebook

看過嗎？逛超市見「彩色花椰菜」 買回家被誤會有下毒

2021-01-26 14:05
格蘭多納力作「格蘭多納單桶國際版BATCH 18」問世。圖：翔盛國際提供

藏家預備開搶！格蘭多納單桶國際版Batch 18問世

2021-01-24 01:00
Godiva宣布全數關閉或轉售美國128家店鋪。（Getty Images）

疫情重挫！Godiva關閉或轉售北美128家實體店

2021-01-25 09:25
XO醬海鮮豆腐煲

提前備年菜 十全十美 吉利好運

2021-01-24 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇