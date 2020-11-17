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「金牌特務」喝的美國威士忌 一次推3款限量波本

記者高婉珮／綜合報導
波本威士忌在《金牌特務：機密對決》裡很有戲。（圖：福斯電影提供）
波本威士忌在《金牌特務：機密對決》裡很有戲。（圖：福斯電影提供）

電影《金牌特務：機密對決》（Kingsman: The Golden Circle）而聲名大噪的美國波本威士忌酒廠歐佛斯特（Old Forester），為了紀念酒廠成立屆滿150周年，本月分三批次推出限量波本威士忌，向品牌的原始工藝致敬。

歐佛斯特是由美國百富門集團（Brown-Forman Corporation）出品的肯塔基波本威士忌品牌，成立於1870年。歐佛斯特酒廠一向以身為美國第一瓶裝瓶波本威士忌（America's First Bottled Bourbon）的生產者而自豪，也是在禁酒令時期少數取得合法釀酒資格的釀酒廠。比較特別的是，歐佛斯特自成立至今，一直是由創辦人喬治．艾文．布朗（George Garvin Brown）的家族經營，從來不曾易手，相當難得。

歐佛斯特總裁暨第五代家族成員Campbell Brown說：「我的曾曾曾祖父對威士忌非常熱誠，他推出美國第一瓶裝瓶波本威士忌，我們今天所擁有的一切，都要歸功於他。」

在歐佛斯特這次推出的三批次限量波本威士忌當中，批次一酒精濃度62.8%，由46桶組成，帶有楓糖漿、成熟果園水果、杏桃和李子味，以及薄荷與香料氣息。批次二酒精濃度為63.2%，由48桶組成，散發討喜的櫻桃與紅色莓果香氣。批次三酒精濃度63.4 %，由43桶組成，呈現橙皮與紅糖的芬芳，以及綠色胡椒粒、迷迭香、柚子皮與茴香氣息。

這三款酒為紀念酒廠成立150周年而生，建議售價為150元美金。

限量酒為紀念酒廠成立150週年而生，售價也是150元美金。（圖：Old Fore...
限量酒為紀念酒廠成立150週年而生，售價也是150元美金。（圖：Old Forester提供）
限量版威士忌將分三個批次推出，會在酒標上標註批次編號，每一個批次皆採非冷凝過濾。...
限量版威士忌將分三個批次推出，會在酒標上標註批次編號，每一個批次皆採非冷凝過濾。（圖：Old Forester提供）
歐佛斯特總裁暨第五代家族成員Campbell Brown。（圖：Old Fore...
歐佛斯特總裁暨第五代家族成員Campbell Brown。（圖：Old Forester提供）

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