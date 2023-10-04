「會胖喔」 日本拉麵店超老實店名引發話題 剛開幕就暴紅

一家日本拉麵店取名「拉麵會胖」，在社群網站上引發話題暴紅。圖為示意圖。（取材自pexels）

拉麵是日本 知名的平民美食，Q彈的麵條、濃郁的湯頭以及軟嫩的叉燒肉，往往是拉麵的精華所在。不過也因為有大量的油脂和澱粉，使得拉麵整體的熱量偏高，吃多了可能容易發胖。但最近日本一家拉麵反其道而行，特別在店名上強調這一點，結果反而引來許多網友關注。

根據日本媒體「よろず～」報導，日本twitter網友「achel_b8」，最近造訪一間位於石川縣金澤市，在10月1日才剛開幕的拉麵店家。而這家拉麵店的店名相當直接，顯眼的黃色招牌上，大大的寫著「拉麵會胖（ラーメン太る）」的字樣。

這家「拉麵會胖」走的是二郎系拉麵風格，分量本來就比較大。價格則不分小、中、大碗，一律都是一千圓日幣（約6.6美元）。雖然才剛開店，但因為相當直接的店名，在社群網站 間引起許多討論，讓店家很快就一炮而紅。

很多網友也紛紛表示「取名品味真好」、「就喜歡這麼老實」、「根本直球勝負」、「好想去變胖」、「一律千圓真的神」、「不分份量一律一千，這太佛心了吧」、「店名給人的衝擊超強烈」、「這樣講反而變得更想去了」、「確實會胖啊」、「會瘦的是荷包」。