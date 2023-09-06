網問最過譽的韓國食物？ 韓劇最常見「庶民小吃」最多人點名

隨著南韓影視文化蓬勃發展，全世界對韓食的接受度大大提高，各式韓式料理受到許多人的喜愛。（圖片來源／Ingimage）

不少人喜愛韓式料理，韓劇 中常見的辣炒年糕、韓式炸雞、烤五花肉，更是許多民眾去南韓 必吃的美食。隨著南韓影視文化蓬勃發展，全世界對韓食的接受度大大提高，然而南韓這種多辛辣、多醃製的食物，卻不見得每個人都能適應。

一名網友在PTT八卦 版發文表示，雖然韓式料理廣受世界各大都市歡迎，但其實調味、口感不見得會合胃口，詢問台灣網友，「就你實際吃過的韓國食物而言，最過譽的是哪個？」

文章吸引眾多網友留言回應，其中最多網友點名「辣炒年糕」，認為好吃程度與知名度相比實在過譽，「年糕難吃死」、「辣炒年糕超級普而且占胃」、「台灣人賣的辣炒年糕真的虛」。

也有不少人提名「部隊鍋」，認為此料理只是各種加工食品大雜燴，根本沒特色，「部隊鍋就是美軍部隊加工剩食煮一鍋」、「部隊鍋+1，不就泡麵火鍋」。

還有網友認為，韓式料理全部都是包裝來的，「哪一個是不過譽的」、「但是能把不怎麼樣的食物包裝成美食真的很厲害」。

不過，也有許多韓食愛好者替韓式料理扳回一城，「辣炒年糕真的普，但人蔘雞、韓式炸雞、炸醬麵、醬蟹我都覺得好吃」、「烤五花肉生菜包著超好吃的」、「粥也很好吃，很清爽」、「韓式炸雞是真的好吃，那個醬跟炸雞很搭，炸雞都肉汁不會乾柴」。