紅肉、白肉火龍果如何從外觀區分？預防便秘吃哪種？

吃火龍果可能造成尿液變紅色。（本報資料照片）

炎炎夏日，很多人會吃水果消暑，而夏天也是火龍果（又稱紅龍果）產季，但火龍果的果肉有紅色跟白色，兩者的營養上有差別嗎？營養師表示，紅肉及白肉火龍果，「甜菜紅素」、「膳食纖維」各自比例較高，都具促進腸胃蠕動的效果；此外，建議果皮別去得太乾淨，可一起吃，讓營養更完整。

紅肉、白肉火龍果有何分別？

台灣台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺表示，不管是紅肉還是白肉火龍果，都含有維生素、膳食纖維等營養素，都具有促進腸胃蠕動、潤腸通便的效果。若以營養價值差別，可從「甜菜紅素」及「膳食纖維」兩點作區分。

宋明樺說，據食品營養成分數據顯示，每100克的白肉火龍果含有2公克的膳食纖維，紅肉火龍果則含約1.2克，而攝取膳食纖維可促進腸胃蠕動、有助排便，民眾若有輕微便秘，可選擇白肉火龍果。

紅肉火龍果則具有甜菜紅素，據實驗發現，甜菜紅素具有抗氧化、抗發炎的效果。不過宋明樺也說，紅肉火龍果具甜菜紅素，非民眾常誤認的花青素，不過都具抗氧化功能，所以要養顏美容的民眾，可選擇紅肉火龍果。

紅肉、白肉火龍果如何從外觀區分？

光看火龍果外觀，可以分辨裡面是紅肉還是白肉嗎？根據台灣農委會臉書 粉專「行政院農業委員會」貼文指出，紅肉火龍果外觀較短，外型比較渾圓，果皮上的鱗片比較短，鱗片也比較密集。白肉火龍果外觀較長，外型通常是橢圓形，果皮上的鱗片也比較修長，而且帶有鮮綠色。口感上，紅肉火龍果果肉較軟，甜度比較高。白肉火龍果吃起來比較爽脆，甜度比較低，帶有淡淡清甜。

至於該怎麼挑選新鮮火龍果？台南區農業改良場指出，紅龍果在選購要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片反捲及轉紅達一半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口新鮮者為佳，購買後先置於冰箱冷藏，約可儲藏1到2周。

不少人好奇，若是火龍果內部果肉發芽還能吃嗎？台灣食藥署表示，夏季氣候較炎熱，保存不當的話，就容易導致火龍果發芽，長出乳白色的胚珠柄，也是果實的一部分。事實上火龍果發芽後，並不會產生毒素，可以安心食用，或將「發芽」的地方切除或剔除，口感也會較滑順。但建議水果買回家後要儘快食用完畢，避免影響風味。

吃完大便呈粉紅色 屬正常別擔心

特別的是，吃火龍果時果皮別丟。宋明樺說，火龍果的粉紅色內皮，是甜菜紅素含量最高的地方，民眾在削皮時別去得太乾淨；此外，火龍果甜度較高，民眾食用時要有限量。而紅肉火龍果含天然色素，吃完後會有色素沉積，在排尿、大便時會有淡淡的粉紅色，民眾別誤以為是血便，屬正常現象。