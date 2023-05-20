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鐵質比蘋果更多 4招挑選香甜多汁的水蜜桃

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

水蜜桃富含維生素C、維生素A，而且鐵含量比蘋果和梨子多，豐富的膳食纖維也有助於腸胃蠕動、改善便秘。想要挑選出香甜多汁的水蜜桃，就來看看台灣行政院農委會傳授的4招訣竅吧。

世界第6大經濟果樹

桃子是世界第6大經濟果樹產業之一。桃果香甜多汁，營養價值高，富含多酚類、維生素C、維他命E等抗氧化成分，可以活化血液並預防衰老；鐵含量比蘋果和梨子多；豐富的膳食纖維有助於腸胃蠕動、改善便秘，並穩定血液中的血糖和膽固醇，預防心臟病；其他營養還有果膠、纖維素、β胡蘿蔔素、鉀等等。

台灣農委會說明，桃子的種類與品種繁多，有圓的扁的、果皮有毛的無毛的、果肉也分白肉、黃肉或紅肉、口感也有分軟的硬的。水蜜桃是桃子的種類之一，只要是成熟時口感軟綿、香甜多汁的桃子，都稱為水蜜桃。可供鮮食，也可做為加工產品。

水蜜桃小檔案

產地：桃園、新竹、苗栗、台中、南投、嘉義、高雄、花蓮、台東

特性：屬薔薇科落葉小喬木，小枝光滑，芽有短柔毛，葉橢圓狀披針形，邊緣有鋸齒，無毛，花單生，粉紅色，有短花梗、萼片。質地細緻，多汁味美，屬溫帶高級水果。

營養成分：水、蛋白質、脂肪、碳水化合物、天然纖維、維生素A、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、維生素C、鈣、磷、鐵、鉀。

料理方式：水蜜桃氣泡飲、水蜜桃果凍或布丁、水蜜桃派等甜點。鹹食則可烹調成蜜桃雞湯、蜜桃魚，別有風味。

水蜜桃挑選方式

1.果實對稱飽滿、縫合線雙邊果肉平整對稱。

2.果實重量重。

3.香氣濃郁、果實變軟

4.熟度要高，果皮紅不紅跟甜度無關。

＊水蜜桃嬌柔脆弱，挑選時盡量不以手碰觸，若要用手，請以指腹和手掌輕柔拿起。

水蜜桃保存方式

常溫保存：未完全成熟的水蜜桃先常溫存放約2天，把箱子打開，放置在陰涼通風處。

冷藏保存：完全成熟的水蜜桃用紙個別包裹後，再裝入塑膠袋內，盡早食用完畢。

＊另外記得，水蜜桃還沒吃之前都不要碰到水，否則容易變爛喔。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57885

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