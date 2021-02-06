喜歡稀飯當早餐？ 網友熱議做法與必吃配菜

一名網友日前在網路上詢問大家是否也愛吃稀飯，引發熱議。示意圖／ingimage

現代人每天匆忙趕上班，偶爾煮稀飯當早餐，既暖胃又好消化，因此深受許多民眾喜愛。一名網友近日在網路上發文透露許久沒吃清淡的稀飯，突然覺得十分美味，想詢問大家是否也喜歡吃稀飯？此文章引起許多網友共鳴，紛紛留言討論。

一名女網友日前PTT女孩板上以標題「喜歡早餐吃稀飯嗎？」發文分享上週末跟同事去露營，早餐煮了白稀飯並有肉鬆和麵筋當作配菜，但因很久沒吃，所以覺得稀飯特別好吃。即便到深夜還是十分懷念，因此又默默煮了碗稀飯來吃，而原PO在文章最後也詢問是否也有人跟她一樣喜愛稀飯？

許多稀飯愛好者在下方留言並透露必吃配菜，「超喜歡！最喜歡和男友一起吃早餐！」、「喜歡，可是家人討厭，很久沒有簡單這樣吃一餐」、「喜歡，可是好像不利減肥」、「喜歡！配肉鬆超棒！」、「喜歡吃肉鬆配稀飯，香鬆也可以」、「還不錯吃，真的一定要配肉鬆」、「喜歡，比一般西式還喜歡」、「喜歡，因為會配肉鬆、麵筋、玉筍」。

但也有部分網友表示稀飯易餓，並不推薦，「知道早餐是吃稀飯會沒動力起床」、「不，白稀飯看到就想吐」、「稀飯真的會很容易餓，吃很飽也是」、「不喜歡，但家裡爸爸超愛正餐不吃飯而是吃稀飯，習慣很怪」、「不喜歡，一下就餓了」、「不喜歡，感覺一肚子水」。

除此之外，還有網友提供不同稀飯做法，「我們家會用大骨下去熬，然後放一些紅蘿蔔、吻仔魚、蔥，這樣超好吃」、「我都放皮蛋、瘦肉和油條下去煮，跟廣東粥很像」。