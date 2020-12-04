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蘿蔔怎麼吃？達人教挑「不辣蘿蔔」 這部位最適合煮湯

聯合新聞網／綜合報導
網友分析如何從外觀，就分辨出一根蘿蔔辣味強不強。（取材自まいどなニュース）
網友分析如何從外觀，就分辨出一根蘿蔔辣味強不強。（取材自まいどなニュース）

料理美不美味，往往和食材本身的好壞與否有著重大的關係。但是肉魚蔬菜百百款，即使是餐廳大廚，也不保證每一項食材都懂得要怎麼挑。最近就有日本網友，分享一個連很多大廚都不知道的「蘿蔔」分辨方法。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「ごまたん」近日分享，大家所熟知的食材「白蘿蔔」，其實分成辣味較重的，以及不辣的兩種。而到底一根蘿蔔味道屬於哪種，其實從蘿蔔的表皮上的洞就能判斷：如果這些洞排成直線，那就代表這根蘿蔔是比較不辣的。如果成螺旋狀，那就代表會帶有辛辣味道。

ごまたん表示，不辣的蘿蔔適合煮著吃，而帶有辛辣味的則適合做成蘿蔔泥。雖然他知道這個分辨方式，但跟一些做餐飲的聊過，意外發現有許多人並不曉得，甚至大部分的西餐廚師完全不在乎，通通混在一起使用。

另外他也指出，如果在挑選時，蘿蔔的葉子還在，可以藉由葉子判斷是否新鮮。而很多人雖然嫌皮硬，會削掉再吃，但由於皮是最富含養分的部位，因此他自己都是連皮料理。

他還說明，蘿蔔本身靠近葉子的部分較甜，適合生食；中段部分是最柔軟的，適合煮湯來吃；尾端則帶有辛辣味，適合愛辣的人做成蘿蔔泥享用。如果不愛吃辣，最好要加熱處理。可見一根看似平凡的蘿蔔，也有不少學問在裡頭。

表皮圓孔若呈現直線狀（左）則辣味較輕，反之成螺旋狀（右）則辣味較重。（取材自tw...
表皮圓孔若呈現直線狀（左）則辣味較輕，反之成螺旋狀（右）則辣味較重。（取材自twitter）

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