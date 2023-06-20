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新鮮艾草怎麼吃 入菜好簡單

原志
艾草
艾草

今年院子裡的艾草長得格外茂盛，青翠欲滴的艾葉惹人食欲大增。我想起江浙人喜愛的「青糰」，就是用艾草和糯米粉做的，於是採來艾草最頂端、鮮嫩的艾草嫩芽葉子，先做了鹹、甜兩種口味的青糰；又做了艾草蒸餃，還燒了一碗艾草雞蛋湯。這些艾草食品都帶著植物的清香，吃起來別有一番風味，值得嘗試。

青糰
青糰

青糰

材料：

糯米粉500克、地瓜粉(番薯粉)200克、紅豆沙1包、水2杯。

肉餡材料：

絞肉、蘑菇、青蔥、鹽、生抽、蠔油，攪拌調製好即可。

青糰食材
青糰食材

作法：

1.艾葉汆燙一下，去除苦味，撈起後放進果汁機，加大約2杯水打成艾草漿，備用。

2.糯米粉和地瓜粉混合均勻再慢慢倒入艾草漿，揉成艾草糰。分成若干小劑子，先做甜的豆沙餡，後做鹹的肉餡。

糯米粉和番薯粉混合均勻再慢慢倒入艾草漿，揉成一糰。
糯米粉和番薯粉混合均勻再慢慢倒入艾草漿，揉成一糰。

3.蒸鍋起火把水燒開，放入豆沙餡麵糰，大火燒開，轉中火蒸8～10分鐘。肉餡麵糰蒸10～12分鐘即可出鍋。

艾葉蒸餃
艾葉蒸餃

艾葉蒸餃

材料：

中筋麵粉2杯、艾草漿適量。

沾醬：

生抽、醋、大蒜末。

作法：

1.麵粉加入艾草漿和成麵糰，醒麵20分鐘。肉餡憑個人喜好隨意調製。

2.把醒好的麵糰分成若干小劑子，用擀麵杖擀成橢圓形餃子皮，包上餡，放入蒸鍋中蒸大約10分鐘，即可出鍋。

3.用生抽，醋和大蒜末調製半碗蘸醬，便可開動。

艾葉雞蛋湯
艾葉雞蛋湯

艾葉雞蛋湯

材料：

鮮嫩艾葉1小把、雞蛋2個、蘑菇2朵、番茄1個、青蔥1支、骨頭湯1碗。

艾葉雞蛋湯食材
艾葉雞蛋湯食材

作法：

1.骨頭湯大火燒開，依次放入切碎的番茄，蘑菇和用開水燙過的艾葉。

2.蓋上鍋蓋燒開後，把兩個打散的雞蛋液慢慢倒入湯中，再次燒開後，撒入適量鹽和蔥花，便可熄火，倒進裝湯的大碗即可上桌。

雞蛋 餃子皮

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