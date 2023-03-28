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家常小菜3道

原志
蝦仁豆腐雞蛋羹
蝦仁豆腐雞蛋羹

「風雞」又稱臘雞，這道料理必須在溫度很低的冬天才可以做，多倫多一般11月至2月底這段時間最合適醃製風乾雞腿；晾乾的時間不要太長，通常兩個星期即可，晾太久會導致雞肉絲太乾太硬。

美味風雞
美味風雞

醃製風乾雞腿，晾乾的時間不要太長，通常兩個星期即可。
醃製風乾雞腿，晾乾的時間不要太長，通常兩個星期即可。

美味風雞（風乾雞腿）

材料：連背大雞腿2隻、鹽100克、花椒1勺、八角2個。

作法：

1.把鹽和花椒八角倒進小炒鍋炒到變成微黃色，放涼備用。

2.把雞腿的雞油和雞背骨切除，洗淨後用餐巾紙擦拭乾淨，均勻抹上涼透了的椒鹽。

3.把抹好椒鹽的雞腿用塑膠袋裝好，放進冰箱醃製三天。

4.三天後從袋裡取出雞腿，掛在車庫內風乾兩周。

5.取下風乾好的雞腿，隔水蒸15分鐘，把雞皮和多餘的雞油剝掉，雞肉撕成肉絲狀，一盤美味的風雞絲就做好了。

小叮嚀：

也可把風乾兩個星期的雞腿放進冰箱冷凍，冰箱冷凍保存半年沒問題。

蝦仁豆腐雞蛋

材料：

包仔豆腐1條、凍蝦仁150克、蛋2顆、青蔥1支、葡萄酒1小勺、鹽巴半小勺、五香粉1小勺、生抽1大勺、肉湯半杯（可選擇）。

蝦仁豆腐雞蛋羹食材
蝦仁豆腐雞蛋羹食材

作法：

1.蝦仁化凍後先用鹽，酒和五香粉醃半個小時左右。

2.包仔豆腐切成半厘米厚的圓片狀，在盤裡擺成一圈。

3.2顆雞蛋打散，倒入肉湯或雞湯，攪拌均勻。

4.醃好的蝦仁放進裝盤的包仔豆腐中間。

5.上鍋蒸8分鐘左右，打開鍋蓋，把雞蛋肉湯均勻淋上，繼續蒸3分鐘。

6.把青蔥的蔥白切碎，起油鍋把蔥白炸到金黃，其餘青蔥切碎待用。

7.蝦仁豆腐雞蛋羹出鍋後，淋上生抽，撒上蔥花，再趁熱淋上香噴噴的蔥花油就可上桌了。

鹹肉片炒五香乾

鹹肉片炒五香乾
鹹肉片炒五香乾

材料：

鹹肉1條、五香豆乾1包、青蔥3支、辣尖椒1個、檸檬2片、生抽1小勺。

鹹肉片炒五香乾食材
鹹肉片炒五香乾食材

作法：

1.自製鹹肉：五花肉切成約15×3釐米，先用白酒抹均勻，再用上面醃製雞腿的椒鹽醃製三天左右，壓出水後，既可以掛起來晾乾幾天再儲存於冰箱，也可直接在冰箱儲存三個月備用。

2.鹹肉和五香豆乾分別切薄片，青蔥切段，辣椒切粒。

3.熱鍋，倒入鹹肉片煸炒至變色出油，放入辣椒粒和蔥段，略微煸炒，放入五香豆乾，輕輕攪拌煸炒，擠入檸檬汁，最後淋上一小勺生抽，即可出鍋。

小叮嚀：

也可把檸檬換成大蒜頭，搗碎爆香，又是另一種風味。

鹹肉片炒五香乾食材
鹹肉片炒五香乾食材

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