兔來運轉 吉祥開運菜

栗子紅燒雞

圍爐吃年菜，這次來分享五道帶有吉祥寓意的年菜，必備的雞肉料理大吉大利、年年有餘的清蒸魚，還有紅燒刺參祝您「愈發愈大」，希望兔年大家平安健康。

栗子紅燒雞

材料：

活殺雞1隻、冰凍栗子1包（約16盎司，己剝好皮的）、花菇7～8個、蒜頭數瓣、薑3～4片。

醃汁：

醬油1湯匙、蠔油1湯匙、糖1/2茶匙、太白粉1湯匙、胡椒粉少許、紹興酒1茶匙、菜油2湯匙。

紅燜汁：

紅燒醬汁2湯匙。亦可用自己喜歡的醬汁混合調製，例如醬油、蠔油、鹽、糖、海鮮醬或沙茶醬均可。

作法：

1.雞斬塊後以清水洗淨，瀝乾。花菇用溫水泡開後去蒂，備用。

2.將醃汁從醬油至紹興酒調勻後，淋在雞塊上攪拌勻和，並澆上1/2湯匙的油，醃漬 15分鐘。同時將栗子用水煮，水煮開後再煮約5分鐘，就可撈起備用。

3.餘油倒入炒鍋中溫油，炒香薑片及蒜頭後放入雞塊，大火煎至金黃色，約3分鐘後再翻面煎黃，並倒入栗子同炒，最後放花菇。

4.倒入1小碗冷水及紅燒醬汁。中火煮約20分鐘後，待醬汁變黏稠漸收乾後，盛起。

清蒸全魚

清蒸全魚

材料：

活魚1條（約1磅多）、蔥絲、薑絲、醬油1湯匙（或蒸魚豉油汁）、糖少許 （隨意）、醋少許（隨意）、菜油1湯匙。

作法：

1.將魚洗淨以擦手紙抹乾，少許鹽抹擦全身，如魚長過蒸鍋，可一切為二。

2.將醬油、菜油先均勻淋魚上，鋪上蔥絲、薑絲。

3.蒸鍋大火煮水，待水滾後轉小火，放入魚盤，蓋上鍋蓋以大火蒸7分鐘後熄火。取出後淋少許麻油，即可上菜。

小叮嚀：

魚較大條可酌量多蒸1、2分鐘，但不可過久。

紅燒刺參

紅燒刺參

材料：

刺參3個、黃酒少量、薑4片切絲（並多切幾片焯水用）、蔥1把(蔥白、蔥綠分別切絲）、菜油3湯匙、花椒1茶匙、醬油1湯匙、蠔油1湯匙、雞湯1杯、太白粉2茶匙、胡椒粉。

泡發海參：

1.先將乾的海參泡水1小時，洗淨入鍋注滿水，上爐以中小火慢煮1小時後熄火。倒掉熱水，以冷水沖涼，再浸入冷水中1小時。

2.再次將海參放入裝滿冷水的鍋中，以小火煮1小時。離火後沖冷水，將海參的腹部剪開，翻開拔除白筋及砂石，徹底洗淨後再泡冷水。第三回以中小火煮1小時後，海參就發得很大，變得很滑脆，泡入冷水中，待用時取出。

作法：

1.將切斜片的海參在蔥、薑、料酒的滾水中焯水去腥，沖冷水後備用。

2.一部分油熱後淋在花椒上，製成花椒油備用。

3.餘下的油炒香蔥、薑絲，加入海參片，並與醬油、蠔油、雞湯以中火同燜；太白粉摻少許水淋入鍋中鏟勻，待湯汁收乾一點後就能盛盤。淋上胡椒粉、麻油及花椒油，趁熱上桌。

香腸炒酸豇豆

香腸炒酸豇豆

材料：

香腸5條、酸豇豆1包（約10盎司）、蒜頭4～5瓣（切片）、菜油1.5湯匙。

作法：

1.香腸洗淨，蒸熟，涼後切片。酸豇豆洗淨，切段

2.熱油鍋，炒香蒜片，續倒入香腸炒香，裝盤。

3.再倒進酸豆炒至熟約3～4分鐘，再將香腸回鍋同炒，炒勻後、起鍋。香腸及酸豆本身均有鹹味，兩物同炒，鹹，香，鮮味俱全，不需潻加任何佐料。

涼拌海蜇皮

涼拌海蜇皮

材料：

海蜇皮1袋、胡蘿蔔、白蘿蔔各半條、小黃瓜1條、少許鹽。

作法：

1.將海蜇皮用清水反覆清洗，浸泡、換水至少重複六次。將小黃瓜、蘿蔔削皮切絲，以少許鹽醃漬，出水後用冷水沖洗，擠乾備用。

2.煮一鍋水，在未滾開前，放入海蜇皮汆燙約2秒，撈起沖冷水，讓海蜇皮變脆，去除海腥味及鹹味。

3.準備自家喜愛的醬料，如醬油、白醋、盬、糖、麻油或辣油等，淋在海蜇皮、蘿蔔絲、黃瓜絲上拌勻，用保鮮膜包好，放入冰箱至少半個鐘頭後取出，上桌享用。