吃對食物 保持好氣色

皮蛋豆腐

變美，是女孩子一輩子的課題。如何變美？「吃對」食物最有效，以下分享幾道幫助維持皮膚健康、增加飽足感的料理，從內而外吃出美麗好氣色。

皮蛋豆腐

豆腐→美膚

具有植物性蛋白，並含大豆異黃酮，是最佳的天然女性荷爾蒙，連慈禧太后也拿來駐顏美容呢。不過痛風患者要減量食用。

材料：

盒裝嫩豆腐1盒、皮蛋1個、柴魚片適量、香油1匙、醬油膏3匙。

作法：

1.豆腐切半裝盤。

2.皮蛋去殼後對切，放在豆腐上。

3.依序淋上醬油膏、香油、撒上柴魚片即可。

番茄炒蛋

番茄炒蛋

番茄→防曬

番茄妙用多，可煮、可煎、可炒、也可以製成番茄醬。番茄之所以榮登美麗好食物，主要由於內含的茄紅素，是強效的抗氧化物，減低曬傷機會。

材料：

大番茄2個、蛋4個、鹽、油、蔥花適量。

作法：

1.番茄先用熱水汆燙、去皮，再切塊。

2.蛋汁稍微打散並加鹽。熱油鍋，蛋汁下鍋略拌炒，起鍋。

3.再熱鍋另炒番茄，加鹽調味，最後倒入炒熟的蛋略拌炒勻，撒上蔥花即可起鍋。

乾煎鮭魚

乾煎鮭魚

深海魚→緊實肌膚

魚肉有優質蛋白質 ，膽固醇含量相對低，加上深海魚的油脂是屬於Omega-3多元不飽和脂肪酸，能讓肌膚緊實光滑，擔心血脂肪、膽固醇的人可以適時使用，有正面幫助。

材料：

鮭魚1片、鹽、酒適量、油少量。

作法：

1.先將鮭魚以鹽和酒醃10分鐘去腥。

2.醃好鮭魚以紙巾擦乾水份。鍋內加點油，待油熱後，放進鍋內煎至微焦，翻面再煎熟即可。

關東煮蘿蔔

關東煮蘿蔔

蘿蔔→幫助退火

俗話說「冬天蘿蔔夏天薑，一年四季保安康。」蘿蔔熱量低、纖維多，具飽足感，能幫助排便，對於減肥、消小肚肚都有很棒的效果。像冬天吹多了寒風常讓人覺得燥熱，食用適量蘿蔔可退火氣喔。

材料：

白蘿蔔1條、甜辣醬、香菜適量。

作法：

1.白蘿蔔削皮、切塊，放入冷水中煮至熟透呈半透明狀。

2.撒上香菜，沾醬食用即可。

酪梨牛奶

酪梨牛奶

酪梨→增加飽足感

具有珍貴的不飽和脂肪酸，可保護毛髮，讓妳擁有一頭烏黑亮麗的秀髮；同時含有鎂。想減肥的人，不妨善用酪梨帶來的飽足感，可達減重 效果。

材料：

酪梨半個、牛奶300毫升、冰塊或水100毫升、糖適量。

作法：

1.酪梨去除皮與子。

2.所有材料丟入果汁機打勻即可。