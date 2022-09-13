省錢大作戰 DIY手工水餃

香菜素食肉燥餃子

喜歡吃哪種食材，就全包進餃子皮 做成餃子，食材種類多，營養豐富均衡。雖然面對高通 貨膨脹的壓力，但自己動手做，把玩麵粉、捏製成餃子，另有一番成就感喔。

自製餃子皮

材料：麵粉、水。

工具：砧板、切麵刀、擀麵棍。

作法：

1.於不鏽鋼盆中倒入麵粉，慢慢加水，一邊以手掌將麵粉與水和勻，逐漸揉成麵糰，靜置30分鐘。

2.將麵糰分成幾個長條狀，再用切麵刀，分切成數個小塊。

3.先於砧板上撒些麵粉，以免擀餃子皮時沾黏，再取小塊麵糰，用擀麵棍擀成一張張的餃子皮。

餃子皮放入適當的內餡，盡量集中於餃子皮中央。

餃子內餡

材料：水、香菜、高麗菜、香菇、素食肉末、胡蘿蔔。

調味料：橄欖油、麻油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.香菜、高麗菜洗淨，胡蘿蔔洗淨去皮，盡量切碎；素食肉末洗淨，冷開水浸泡1小時，汆燙5分鐘後擰乾水分；香菇洗淨，冷水浸泡4小時，切碎，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，待油鍋熱了就能放入素食肉末，加入適量黑胡椒和醬油調味，不停地拌炒；等待素食肉末收汁完畢，倒入香菜，快速拌炒，做成香菜素食肉燥，盛起備用。

3. 炒鍋中放入香菇炒香，再倒入高麗菜、胡蘿蔔一起拌炒，以鹽、黑胡椒調味，菜肴熟了，接著倒入香菜素食肉燥，一起充分攪拌均勻，即是餃子內餡。

香菜素食肉燥餃子

香菜素食肉燥餃子

材料：自製餃子內餡、餃子皮。

作法：

1.取餃子皮，置於手掌心，放入適當的內餡，盡量集中於餃子皮中央。

2.將餃子皮連同內餡對半折起，以兩拇指壓在餃子皮上方，兩手的其他八個指頭，握成兩個拳頭，托住餃子。

3.兩拇指指尖握住最高中心點部位，兩拇指往外呈現八字形，用力往下壓，餃子皮上下密合，也把內餡紮實地包裹在餃子皮中，一顆顆的餃子就完成了。

將餃子皮連同內餡對半折起。

4.湯鍋中放入適量的水，置於爐火上，水沸騰後放入餃子，適時用湯匙背面撥動，勿使水餃沾黏，蓋上鍋蓋烹煮。

5.待水沸騰後，再次倒入適量的水，繼續煮；水二度沸騰，餃子浮起就表示熟了，即可起鍋。