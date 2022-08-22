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抗暑透心涼 首選涼麵(下)

文／羅建怡 圖／趙文彬、陳再興
韓式辣拌涼麵
韓式辣拌涼麵

韓式涼麵，重在韓式風味的辣椒醬，或是別具特色的韓式炸醬，有了這兩樣法寶，你做的韓式涼麵就差不到那兒了。

韓式辣拌涼麵

材料：

蕎麥麵、小黃瓜、醃過的白蘿蔔片、蛋、小番茄。

醬料：

韓式辣椒醬3大匙、麻油或香油1大匙、醋1大匙、糖1小匙、白芝麻少許。

韓式辣拌涼麵材料
韓式辣拌涼麵材料

作法：

1.小黃瓜切絲、小番茄對切。

2.水煮蛋，去殼、蛋對切。

3.下麵，煮熟後沖冷水、在流動的水下搓洗，至粉末盡除。

4.所有醬料先混和調味。沖乾淨的蕎麥麵，拌入醬料，充分拌勻。

5.拌好的麵依序排放所有材料，最後在白煮蛋上撒芝麻增香。

小叮嚀：

1.蕎麥麵很有韌性，吃之前最好先剪成一段一段，方便入口。

2.吃韓式涼麵時可以再加些西瓜或水梨，冰涼入麵，有意想不到的美味。

韓式炸醬涼麵

韓式炸醬涼麵
韓式炸醬涼麵

材料：

拉麵1小束、洋蔥1個、里肌肉100克、蔥段、小黃瓜絲、蒜末薑末少許。

醬料：

韓式炸醬3大匙、醬油。

作法：

1.洋蔥、里肌肉切小塊，蒜薑末爆香，洋蔥先下鍋炒稍軟，再加入里肌肉塊拌炒。

2.加韓式炸醬同炒（買來的炸醬，可先加油炒出香味），加醬油，至洋蔥、里肌肉全熟變色，盛起放涼。

3.收進冰箱放置一晚，洋蔥、里肌肉會吸飽醬汁入味。

4.水滾放入拉麵，煮開後再加冷水，如是三次，至麵條全熟，撈起，沖冷水，瀝乾。

5.麵上放炒好的醬汁，裝飾小黃瓜絲即可。

泰式海鮮拌涼麵

泰式海鮮拌涼麵
泰式海鮮拌涼麵

泰式料理不限麵條，涼皮、米線、河粉都可做材料，加上適當的酸辣醬、魚露、檸檬汁，清爽開胃。

材料：

細麵1把、鮭魚1片、草蝦 6尾、蛤蜊10粒、香菜1小把、蒜頭2粒、辣椒1條。

調味料：

泰式酸辣醬3大匙、檸檬汁2粒、魚露1大匙、白胡椒粉1大匙。

作法：

1.先將鮭魚、草蝦切成小丁，再與蛤蜊一起汆燙備用。

2.細麵汆燙後，以冰水冰鎮，再加點油拌勻備用。

3.蒜頭、辣椒、香菜切碎備用。

4.取一個容器，將所有調味料與作法3的材料一起攪拌均勻，再加入汆燙好的海鮮料，輕輕一起攪拌均勻。

5.將冰鎮的海鮮涼麵放入小碗中拌勻。

小叮嚀：

要展現泰式美味，泰式酸辣醬與檸檬汁是兩大法寶；其次，魚露不可太多，還得經過熱炒，香味才能完全釋放。

肌肉

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