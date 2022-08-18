抗暑透心涼 首選涼麵(上)

中華芝麻醬涼麵

酷暑時節中，各國都有抗暑的涼麵料理，只要掌握麵條和醬汁的訣竅，就能變出各式風味的清涼美食 。

中華芝麻醬涼麵

中華涼麵基本款，就是芝麻醬涼麵。麵要好吃，選麵是第一步，一般多用雞蛋 麵、陽春麵，選用拉麵更香Q有彈性。

材料：拉麵1把、紅蘿蔔、小黃瓜、綠豆芽、肉絲、火腿、蛋。

調味：蒜泥1匙、芝麻醬3匙、醬油1匙、麻油與醋少許。

中華涼麵基本材料：綠豆芽、火腿絲、紅蘿蔔絲、肉絲、蛋皮、小黃瓜絲。

作法：

1.紅蘿蔔、小黃瓜切絲，與綠豆芽一起汆燙後，過冷水備用。

2.肉絲汆燙、火腿切絲備用。

3.下油，雞蛋入鍋加點油、鹽，一起炒至香味出，盛起備用。

4.先將麵條抓鬆，接著下麵，麵條煮至熟後再拌油，要不斷攪動，讓它自然吹涼。

5.麵上放入6種材料、加入所有調味料，即可。

小叮嚀：

1.麵條千萬不要煮得太爛，若是新鮮麵條，水滾下麵約煮5分鐘即起；若是冷凍麵，得煮上8分鐘。

2.一般市售涼麵，多是用蛋皮切絲，想要多點蛋香，先將蛋炒過、帶點油，入涼麵更香也更可口。

日式三色涼麵

日式三色涼麵

除了中華涼麵，日式涼麵也頗受歡迎。日式涼麵好吃的關鍵，在於「洗麵」與「冰鎮」，麵熟後撈起，立即以冷水洗麵，邊沖邊揉，直到麵條上的粉味盡除，吃來才會爽口不黏；接著，以冰塊冰鎮，幫麵條洗「三溫暖」，創造Q彈的口感。

將Q彈有勁的手工麵條略沾醬汁，呼嚕順喉而下，似乎也吞下一道清流，涼意自然而生，達到消暑最高境界。

材料：白色素麵、蛋黃口味素麵、梅子口味素麵，各20g。

醬料：柴魚片約兩把、醬油100c.c.、味醂100c.c.。

配料：可以自由配，達人用蔥花、壽司蛋、豆皮、海苔絲、明蝦（燙熟）、海藻沙拉、甘瓢、小黃瓜絲。

若要再增味：可在醬料裡加些七味粉、胡麻醬、白芝麻。

作法：

1.水滾後下柴魚片，熬出琥珀色後（約8分鐘），以紗網或紗布濾取柴魚高湯（約600c.c.），加入醬油與味醂。待涼，備用。

2.水滾後下麵，一下麵即以筷子拌開，免得麵條相黏，煮約8~12分鐘，熟後撈起。

3.立即沖冷水，邊沖邊揉。

4.接著將麵條放進冰塊中冰鎮。

5.瀝乾麵條，配料擺盤，醬汁另以碗盛，即可上桌。

小叮嚀：

下三色麵時，為避免麵條混色，可先以橡皮筋綑麵，一色一綑，撈起後三色不相混，排盤更美。