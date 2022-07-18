夏天消暑吃冬瓜 降火消水腫

神仙干貝

夏天是冬瓜的產季，味甘、微寒，可以清熱利尿、降暑解火還能消水腫，常作為夏季涼補首選。試試看用冬瓜入菜，夏季清爽料理輕鬆上桌。

神仙干貝

材料：干貝6個、冬瓜2斤半、高湯1大碗、鹽適量。

作法：

1.將冬瓜切成圓柱狀，或是用模具壓出圓柱形冬瓜塊。

2.冬瓜頂上用湯匙挖出整齊圓洞。

3.將干貝放進洞裡，尺寸要剛好，盛盤才漂亮。

4.冬瓜干貝放入大碗裡，加高湯至冬瓜盅2/3高度。進蒸爐蒸1小時即可。

小叮嚀：

這道爽口的料理很受日本 人喜愛，重點在於高湯的鮮味全被「蒸」入冬瓜裡。像夏天盛產冬瓜，以冬瓜做盅最適合，冬天就能換成白蘿蔔，又是另一種甘甜味。

冬瓜翡翠捲

冬瓜翡翠捲

冬瓜捲材料：草蝦4兩、花枝漿4兩、冬瓜100克

翡翠羹材料：高湯1小碗、莧菜1小把、糖、鹽、太白粉適量。

作法：

1.將冬瓜切成6片薄片，約2.5mm厚。

2.蝦子剝殼洗淨，用刀背拍成漿。

3.將蝦子與花枝漿拌好後摔打，增加口感度，捏成長條狀。

4.瓜片上撒少許太白粉，再放上捏成長條狀的蝦漿，捲起包好，用蒸爐蒸5分鐘。

5.將高湯、糖、鹽用中火煮開，勾芡後放入莧菜碎，並馬上起鍋，將羹湯淋在冬瓜捲上。

小叮嚀：

華麗的冬瓜翡翠捲，做法並不複雜，但已是鮮少師傅會做的老菜。選冬瓜時，一定要選中段肉質最嫩的瓜肉，才適合切薄片、包餡料 進去。做為翡翠的莧菜，也可使用當令或個人喜愛的葉菜替代，但要記得最後下鍋，立刻起鍋，才不會把菜煮黑。

冬瓜排骨湯

冬瓜排骨湯

材料：冬瓜250克、排骨3兩、薑片、鹽適量。

作法：

1.冬瓜去皮切塊。

2.排骨切塊後，用熱水汆燙。

3.用另個乾淨的鍋子，煮冬瓜40分鐘。

4.將煮到快要透的冬瓜，連同排骨、薑片、鹽一起放進碗盅，蒸40分鐘，就可以享用了。

小叮嚀：

一般人都會「煮」冬瓜排骨湯、蛤蜊湯，但只用滾水煮，會讓湯頭渾濁不清，最好的做法是先煮冬瓜，再將所有食材「蒸」熟，這樣湯頭清爽，才是職業級的做法。如果要煮蛤蜊湯，只要將排骨換成15個蛤蜊即可，做法都一樣。

紅燒白玉

紅燒白玉

白玉材料：冬瓜半斤、青江菜5小把。

紅燒醬汁：高湯1小碗、醬油1小匙、太白粉、糖適量。

作法：

1.先將冬瓜切成工整方形。再斜切出菱格紋溝狀。

2.左右方向都要切，讓花紋交錯(如圖所示)。

3.切好的冬瓜稍為汆燙一下，去除苦味，入蒸鍋蒸40分鐘。青江菜切除部分葉菜後，燙熟，圍擺在蒸熟的冬瓜旁。

4.將高湯、太白粉、醬油、糖用中火煮開，再勾點芡使醬汁濃稠，淋在冬瓜與青江菜上。

小叮嚀：

冬瓜蒸熟後很容易碎開、化掉，因此方形的冬瓜要切得夠厚。盤中的葉菜盤飾，除了使用青江菜，也可用菠菜、芥蘭、豆苗等不易煮黑的青菜替代。