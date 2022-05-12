掌握3經典 煮出道地泰國味

泰式蝦仁鮮果沙拉

檸檬魚、椒麻雞、月亮蝦餅、泰式河粉，這些都是泰國 菜的代表。其實，在泰國這些菜得上館子才吃得到；真正當地人吃的家常菜，到底是什麼滋味？且讓泰籍師傅，示範四道最道地的泰國家常菜，保證別處吃不到。

泰國菜3經典要素

1、味道： 酸、辣、香料。

2、香料： 香茅、檸檬葉、九層塔、香菜、紅蔥頭、蒜頭。

3、調味聖品： 魚露（代替鹽）、椰漿、椰糖（代替糖）、蝦醬 。

泰式蝦仁鮮果沙拉

材料：

蝦仁5隻、火龍果丁80克、小黃瓜丁100克、檸檬汁3又1/2大匙、糖1大匙、蝦米2大匙、乾辣椒籽2大匙。

作法：

1.蝦仁保留尾殼，背部直切，入鍋燙熟撈起。

2.火龍果切丁、小黃瓜刨絲，拌入蝦仁。

3.將檸檬汁、糖、蝦米、乾辣椒籽拌勻，調成泰味醬汁。

4.醬汁淋在沙拉上就完成了。

TIPS：

泰式沙拉的靈魂在於帶辣的酸甜感，醬汁酸、甜、辣比例可依個人喜好斟酌微調。可加入辣椒籽，讓甜甜的沙拉吃來更刺激、更開胃。

辣椒糖醋魚

辣椒糖醋魚

材料：

潮鯛魚塊350克、太白粉適量、蒜末1大匙、辣椒3根、糖3大匙、鹽1/3茶匙、魚露2大匙、檸檬汁3大匙。

作法：

1.潮鯛魚片先均勻裹上太白粉。

2.油鍋熱油後，以180℃將魚塊炸成金黃色。

3.另起鍋，炒香蒜末與辣椒。依序加入檸檬汁、水、魚露、糖與鹽。

4.起鍋前勾芡，增加醬汁濃稠，再淋在炸好的魚塊上即可。

TIPS：

1.做法很像台式糖醋魚，只是糖醋醬中多了魚露、檸檬汁的鮮，與辣椒的辛香。

2.糖記得要最後炒，才不易燒乾、燒焦，可以讓糖醋醬的色澤看起來很誘人。

鮮蝦炒蘆筍

鮮蝦炒蘆筍

材料：

蘆筍200克、蝦子6隻、魚露1大匙、蒜末1大匙、糖2大匙、九層塔適量、酸辣湯醬2大匙、辣椒適量。

作法：

1.以滾水汆燙蘆筍約30秒，備用。

2.熱油鍋後，先爆香蒜末，再加入酸辣湯醬一起炒。

3.待醬料炒香，放入蘆筍、蝦子炒熟。

4.接著依序加入辣椒、水、魚露、糖與九層塔，炒至醬汁濃稠即可。如想增添菜香，可額外放入炸過的香酥九層塔。

TIPS：

1.乍看像台菜的鮮蝦炒蘆筍，但放了泰式酸辣湯醬、魚露，馬上轉為純正泰味。酸辣湯醬辣味很夠，怕辣的人可酌量少放點。此外，酸辣湯醬本身就帶有鹹味，因此不用額外加鹽。

黃金肉沙拉

黃金肉沙拉

材料：豬絞肉200克、薑絲30克、香菜適量、魚露兩大匙、花生適量、乾辣椒籽1/2茶匙、糖1茶匙、檸檬汁一大匙與2又1/2大匙。

作法：

1.滾水煮熟絞肉後，加入2又1/2大匙的檸檬汁，使肉質軟嫩。

2.接著將湯汁倒掉，只留一點點在鍋底。

3.將魚露、糖、檸檬汁、香菜、乾辣椒籽、薑絲加入絞肉中拌勻。

4.最後再放入花生，黃金肉沙拉完成。也可準備生菜，將沙拉包入菜中一起吃，是另一種吃法。

也可準備生菜，將黃金肉沙拉包入菜中一起吃，是另一種吃法。

TIPS：

1.花生要最後放，才能保有香脆感，太早放吸了湯汁，軟軟的花生就不酥了。

2.黃金肉沙拉包入生菜，吃起來更爽口，在泰國是相當開胃的家常菜。

鳳梨秋葵湯

鳳梨秋葵湯

材料：鳳梨塊50克、小番茄50克、草菇30克、檸檬汁3大匙、草蝦4隻、秋葵50克、魚露2大匙。

作法：

1.鳳梨切塊、小番茄剖半，熱鍋後鳳梨先下鍋炒，再炒番茄，待鳳梨表面微焦上色。

2.鍋內加水，以大火燒至水滾加入魚露、檸檬汁。

3.依序放入草菇、草蝦、秋葵，煮至食材全部熟透即可。

TIPS：

這鍋鳳梨秋葵湯最特別之處，在於先炒過鳳梨與番茄，香氣風味與台式湯頭很不一樣，是這鍋泰式鳳梨秋葵湯的關鍵；草菇可隨喜好替換成喜愛的菇類。