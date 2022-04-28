白斬雞vs.海南雞 中星鮮雞大PK

白斬雞

新加坡 的海南雞，據傳由海南島人傳入星洲，類似中國的白斬雞，再加以變化；但白斬雞以嚼勁為勝，海南雞偏軟嫩，兩者沾醬亦大異其趣，以致口味有別。達人示範做法，大家也可在家如法炮製，試試兩種美味的同異。

白斬雞

選雞：

用手觸摸雞胸最突出的部位，若摸起來尖尖的，顯示雞太瘦，應選摸起來豐潤肥美，約四個月大的母雞，大約四斤重，卵巢剛發育成熟，還未下蛋，這時肉質軟硬適中，鮮美肥嫩，適合做白斬雞等各式料理。

白斬雞怎麼選？ 用手觸摸雞胸最突出的部位，若摸起來尖尖的，顯示雞太瘦，應選摸起來豐潤肥美，約4個月大的母雞，大約4斤重，卵巢剛發育成熟，還未下蛋，這時肉質軟硬適中，鮮美肥嫩，適合做白斬雞等各式料理。

材料：

四斤重母雞1隻、加鹽的老高湯滷汁1鍋。

作法：

1.母雞內臟要全部清除、清洗乾淨，並去除雞腳。

母雞內臟要全部清除、清洗乾淨，並去除雞腳。

2.老滷湯加少許冰糖、米酒、水煮滾。雞從脖子部分提著，頭上腳下，上下動一下，在滾水中過水，讓冰冷的雞肚，溫暖一下。

3.接著將全雞以頭朝下、腳朝上方式（這樣較不占空間），放入滾水中，煮滾約五分鐘後熄火，把湯鍋從瓦斯爐上移開，繼續讓雞肉在熱湯鍋中浸泡約一小時到熟。

4.煮熟後取出雞，放涼切塊上桌，由於老滷湯有放鹽，雞肉本身就有鹹味及香甜氣味，不必再加調味。

沾醬：用醬油、糖、蒜、蔥等煮成的沾醬，沾著吃更美味。

海南雞飯

海南雞飯

選雞：

表皮漂亮完整的雞是上選，因為海南雞的皮最Q、好吃。雞一律用公雞，脂肪較少。傳統海南雞用的是肉雞，口感軟；如喜歡有嚼勁，但不致太硬的口感，可改用飼養約四個月的半土雞，約三、四斤重。

材料：

全雞（公雞）一隻、薑一塊、鹽一大匙、豬大骨及雞骨高湯一大鍋、冰塊水一盆

作法：

1.雞洗淨，從雞尾開洞塞入一大塊薑及一大匙鹽，手伸進雞肚內，將鹽抹勻，醃15分鐘左右。

雞洗淨，從雞尾開洞塞入1大塊薑及1大匙鹽，手伸進雞肚內，將鹽抹勻，醃15分鐘左右。

2.豬大骨及雞骨高湯煮沸後，將全雞放進去煮，下鍋前把雞的四肢拉順，肉才不會縮成一團，大滾約五到十分鐘，改小火煮約45分鐘，鎖住雞肉鮮味。由於雞大小不一，需時不同，除設定計時器提醒外，若發現雞隻浮上來，即趕快把雞取出，這時剛好熟透，又不致太老。

3.雞離鍋後，要立刻放進大盆冰塊水中，冰鎮一小時以上，再取出大塊切開，泡在高湯中置入冰箱。上桌時，從冰箱取出雞肉，先去骨，再切塊排盤即可。

雞離鍋後，要立刻放進大盆冰塊水中，冰鎮一小時以上，再取出大塊切開，泡在高湯中置入冰箱。

雞飯的處理

材料：

泰國 長米、雞油、鹽適量、小紅蔥油泥、薑泥、蒜泥、香茅梗、香蘭葉。

作法：

1.米洗好，不必浸泡。

2.鍋中放入生的雞油塊炸香，陸續放入小紅蔥泥、薑泥、蒜泥及適量鹽，和瀝乾的生米一起乾炒到香。

3.以1杯米、1杯水的比例，將炒好的米，和拍打過的香茅梗及打成結的香蘭葉，一起放到電鍋中蒸，蒸好後，去掉香茅、香蘭葉即可。

沾醬：

薑打泥、紅辣椒打泥，調上些許鹽，搭配新加坡黑醬油。