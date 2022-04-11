「開心食物」香蕉 吃了心情好

杏片香蕉蝦筒

香蕉不只能直接吃，還可煎、可炸，加入麥芽糖，則可做成拔絲香蕉，脫水的香蕉還能當零嘴。在營養師眼裡，香蕉好處多多，「賞味期限短」是香蕉一大缺憾。香蕉成熟十分迅速，如果多買，最好挑選黃中帶綠的香蕉，才禁得起放。另外，要特別注意的是，香蕉不宜放冰箱保存，否則表皮會變黑。

開心食物 歸功B群、色胺酸

香蕉堪稱是「開心食物」，可以幫助情緒穩定。香蕉含豐富維生素Ｂ群，Ｂ群不只在新陳代謝上扮演重要角色，在神經傳導系統上也扮演不可或缺的輔助因子，Ｂ群缺乏，人不只會覺得疲倦，精神也比較不易集中。不只是Ｂ群，香蕉裡的色胺酸，則是另一個讓人開心的營養素。色胺酸進入人體，會轉化為血清素，血清素也是神經傳導重要物質，與情緒好壞及穩定度有關，足夠的血清素，情緒也相對緩和。

富含果膠 天然通便劑

香蕉不只水溶性纖維多，還含豐富果膠，是很好的「天然通便劑」，能讓腸道蠕動更順暢，排便正常，自然更神清氣爽，情緒也跟著好轉。跟其他水果比，香蕉含較多澱粉，熱量自然多一點，一根個頭較大的香蕉（約200公克），熱量等同兩顆柳丁，約有120大卡。正因香蕉有較多澱粉，加上水溶性纖維，及多種礦物質、維生素，跟麵包、餅乾及各式糕餅點心相比，不管是用來解饞或止飢，香蕉都算是首選，下肚後還有飽足感。

高鉀食物 助調控血壓

高鉀是得舒（DASH）飲食特色之一，香蕉的鉀離子含量很高，每100公克多達290毫克，對於血壓的調控有正面的幫助。不過，正因為香蕉含較多澱粉及鉀離子，糖尿病 患吃香蕉要特別留意分量；慢性腎病患者偶爾吃一點無妨，但要減少食用頻率。原則上，糖尿病患一天可以攝取兩份水果，以香蕉為例，一根香蕉恰好是兩份水果，可以一次食用，也能分兩回吃，但當天再吃其他水果可能就會過量了。至於坊間相傳，骨折患者或骨頭不好的人最好不要吃香蕉。到現在，尚無研究證明這類患者不適合吃香蕉，但若心存疑慮，可以少吃點。

香蕉的保存

香蕉的賞味期短，平常置於室溫，不入冰箱，以免皮發黑；若要長期保存，可去皮冷凍，或蒸熟（可去香蕉的寒涼）保存，以免寒涼傷脾。本草綱目記載，蒸熟或曬乾的香蕉可「填骨髓、通血脈」。

杏片香蕉蝦筒（1人份）

材料：

杏仁片少許、鱸蝦仁2條、香蕉2小塊、威化紙（糯米紙）2張。

副食材：

核桃 果與黑芝麻、美乃滋、蛋白少許。

作法：

1.蝦仁汆燙後備用。

2.將蝦仁與香蕉塊放在威化紙上，擠上適量美乃滋後捲起。

3.將捲好的蝦筒裹上蛋白，並沾上杏仁後，下150度油鍋炸2分鐘。

4.另一塊香蕉沾核桃果與黑芝麻。

5.最後以特製香蕉醬做為沾醬與盤飾即完成。特製香蕉醬作法：香蕉打成泥狀後加入檸檬汁、柳橙汁少許拌勻即可。

香蕉醋

香蕉醋

材料：

香蕉600克、芭蕉600克、糯米醋600克、冰糖600克、RO純水（視飲用時分量依比例調配）。

作法：

1.將香蕉、芭蕉、糯米醋、原生冰糖全部放進甕內釀製三個月。

2.食用時，將甕內的香蕉原醋舀出，依1：2之比例加入RO純水調配。

3.加入適量蜂蜜，並放入冰箱冰鎮後，即可飲用。

檸汁玉米香蕉（1人份）

檸汁玉米香蕉

主材料：

香蕉1條、麵粉少許擺盤用。

材料：

水果、玉米、蘆筍、紫蘇與當季蔬果。

調味料：檸檬醋。

特製檸檬醋作法：淡色醬油400克、白醋600克、橄欖油200克、白香油200克、冰糖150克、檸檬原汁75克等材料充分調和，最後放入蜂蜜40克與白芝麻細末75克，即完成。

作法：

1.將香蕉切成5公分長後，剖半備用。

2.香蕉均勻沾麵粉後，下鍋油煎至軟熟。

3.水果、玉米、蘆筍等蔬果擺盤。

4.淋上特製檸檬醋品嘗，可解除香蕉的甜膩感。

TIPS：

步驟2要使用熱鍋冷油。

香蕉堅果燕麥汁

香蕉堅果燕麥汁

材料：熟透、蒸好的香蕉1條；蒸熟的雪蓮子1茶匙、花生醬1茶匙、煮好的燕麥1.5茶匙、蜂蜜1~2茶匙（視個人口味斟酌、無糖豆漿1.5杯。

作法：

全部材料一起進果汁機攪拌均勻，即可飲用。

TIPS：適合早餐喝，富含蛋白質、天然油脂、維生素、微量元素、天然雌激素、膳食纖維及果膠。