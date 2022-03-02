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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

妻子蒸蛋半小時沒熟急求救 網：這都「跑光」怎麼熟？

聯合新聞網 / 綜合報導
老婆蒸蛋超過半小時卻都還沒熟。（取材自臉書）
老婆蒸蛋超過半小時卻都還沒熟。（取材自臉書）

蒸了半小時蛋還沒熟？日前有名網友分享並附圖表示，妻子蒸蛋蒸了超過半小時，卻「怎麼都不熟」，心急地上網請教其他網友原因。文章曝光至今，不僅累積近萬人按讚，也笑倒一眾網友。

網友附圖顯示，盛裝滿滿蛋液的內鍋蓋上玻璃蓋放在蒸架上，再放入較矮的外鍋中，時間過去了半小時多，蒸蛋卻尚未熟透，薄薄蛋皮下仍是蛋液，讓網友及妻子百思不得其解。

底下網友先是歪樓開玩笑，「這時期能蒸這麼多蛋，肯定是富婆，阿姨我也不想努力了」、「軟木塞的概念，感覺打開會有『啵』的一聲⋯⋯」、「還好已經是別人的老婆，不用勸『別放生』，好好珍惜，真不容易，這老公辛苦了」。也有人分享類似天兵經驗，「曾發生一次是不鏽鋼隔熱碗去蒸，結果⋯⋯只好煮蛋花湯」、「當年我把我媽全新兩千多的砂鍋，為了什麼超簡單手殘都會的燉布丁燒裂了也沒成功，從那時我的家人朋友都拒絕我下廚」。

有人則指出問題核心，「鍋子淺到無法全蓋緊，是要怎麼能蒸熟」、「蒸蛋用玻璃蓋也太重了，光靠蓋子上小孔是不夠排蒸氣的，而且⋯⋯外鍋比內鍋還淺，蒸到明年中秋也不會熟」，並建議使用其他器具，「電鍋不用顧，方便又好吃」、「要用瓷器蒸，其他容器蒸易不熟，更不能用不鏽鋼鍋子」。

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