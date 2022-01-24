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來點味噌 煮出道地日本味

文／記者陳靜宜　圖／記者陳再興、陳立凱
芝麻味噌醬
芝麻味噌醬

今日示範與顧問／六福皇宮祇園主廚富田宗太郎、副主廚鄭木村

自製味噌沾醬

醋味噌醬（與魚、貝最麻吉）

材料：

加賀味噌50克、白味噌50克、砂糖30克、清酒30毫升、水30毫升、醋30毫升。

做法：

1.清酒、砂糖一起放入鍋中煮開。

2.加入加賀味噌、白味噌一同調勻。

3.再加醋與水調勻即成。

醋味噌醬
醋味噌醬

芝麻味噌醬（與蔬菜最麻吉）

材料：

加賀味噌50克、白味噌50克、砂糖30克、清酒50毫升、水30毫升、柴魚醬油30毫升、芝麻醬。

做法：

1.將清酒與砂糖一起放入鍋中煮開。

2.加入加賀味噌與白味噌加以調和。

3.再加入柴魚醬油繼續攪拌。

4.為避免過於濃稠，可慢慢地、循序倒入芝麻醬。

小叮嚀：

適合與燙熟的蘆筍、花枝、豬肉一起食用，或淋在生菜沙拉也很美味。

味噌青花魚

味噌青花魚
味噌青花魚

食材：

青花魚1塊、薑2片、蔥、清酒少許。

醬料：

紅味噌100克、加賀味噌100克、砂糖100克、味醂50毫升、清酒50毫升。

醬料做法：將以上材料依序加入碗內，然後調和成醬即可。

做法：

1.將魚塊以熱水沖燙，以去除魚身的髒汙。

2.將魚塊放在鍋中，加入開水、薑、清酒，以小火煮至七分熟，再加入味噌後繼續煮熟，注意不要煮焦。

3.將魚塊放在盤上，淋上鍋內的醬料，撒上適量蔥絲、薑絲即可。

味噌燉牛肉

味噌燉牛肉
味噌燉牛肉

食材：

沙朗牛肉片適量、蒟蒻絲適量、洋蔥、蔥。

醬料：

白味噌200克、加賀味噌100克、砂糖150克、紅味噌50克。

醬料做法：將以上醬料全部放入碗中調勻後備用。

做法：

1.將蒟蒻絲燙過備用。

2.將洋蔥切塊，下鍋炒軟後備用。

3.取醬料1/4加入水30毫升煮開，再將洋蔥、蒟蒻絲也放進鍋子裡煮3分鐘。

4.加入牛肉片煮2分鐘，注意此時湯的稠度約近似玉米濃湯的稠度即成。

5.裝盤撒上蔥花即可。

小叮嚀：

無清酒時，可用無加味米酒取代。

西京燒

西京燒
西京燒

食材：

鱈魚或任一魚類。

醬料：

加賀味噌200克、白味噌100克、砂糖100克、味醂50毫升、清酒50毫升、醬油30毫升（可視個人喜好加入柚子皮）。

醬料做法：

將以上材料依序加入碗內，調和成醬即完成。

做法：

1.將鱈魚放置在醬料中醃24小時。

2.將鱈魚上的味噌洗掉，以避免烤焦。

3.將鱈魚放入烤爐，以低溫小火烤熟即可。

低溫 蔬菜

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