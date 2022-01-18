自製辣味豬肉乾
曾在Costco買了好幾包豬肉乾，感覺很快就吃完了。日前趁假期親人相聚，我第一次試做婆婆家傳口味，沒想到家人都說好吃。自己做肉乾後才知肉乾價錢為何會這麼貴，除了過程繁瑣，最重要是秤重肉乾成品重量跟食材肉重量差很多喔。
材料：豬里肌絞肉2058克。
調味料：糖150克、無卡路里甜漿150克、魚露80克、白胡椒20克、黑胡椒5克、韓國紅椒粉20克、威士忌4大匙。
無卡路里糖漿水：無卡路里甜漿2大匙、冷水2大匙。
作法：
1.里肌豬切塊放入調理機，打成絞肉。
2.將所有調味料加入絞肉裡，攪拌至絞肉有黏性、均勻吸收調味料後，蓋好蓋子放入冰箱冷藏一夜。（醃料的酒可用一般米酒或紹興酒，因家裡剩下威士忌酒。）
3.無卡路里甜漿2大匙、冷水2大匙混合均勻，即成「無卡路里糖漿水」。或用1大匙蜂蜜加2大匙水亦可。
4.準備一張跟烤盤一樣大的鋁箔紙，鋪在烤盤後抹少許油，放上1/2份絞肉，蓋上保鮮膜。
5.用擀麵棍將絞肉均勻擀成0.3公分至0.5公分的厚度。
6.邊緣用刮刀刮整齊後，撕掉保鮮膜。
7.烤箱先預熱至320°F/160°C，肉片放進烤箱烤20分鐘後取出，將多餘的油汁擦乾。
8.將肉乾塗上無卡路里糖漿水後，小片肉要撒上白芝麻，進烤箱再烤7分鐘後取出：烤好後翻面再重複一次相同動作。
9.取出後將邊緣焦黑的地方剪掉，等溫度降200°F/93°C慢慢烘乾即可。
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