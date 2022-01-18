辣味豬肉乾

曾在Costco 買了好幾包豬肉乾，感覺很快就吃完了。日前趁假期親人相聚，我第一次試做婆婆家傳口味，沒想到家人都說好吃。自己做肉乾後才知肉乾價錢為何會這麼貴，除了過程繁瑣，最重要是秤重肉乾成品重量跟食材肉重量差很多喔。

材料：豬里肌絞肉2058克。

調味料：糖150克、無卡路里甜漿150克、魚露80克、白胡椒20克、黑胡椒5克、韓國紅椒粉20克、威士忌4大匙。

無卡路里糖漿水：無卡路里甜漿2大匙、冷水2大匙。

作法：

1.里肌豬切塊放入調理機，打成絞肉。

2.將所有調味料加入絞肉裡，攪拌至絞肉有黏性、均勻吸收調味料後，蓋好蓋子放入冰箱冷藏一夜。（醃料的酒可用一般米酒或紹興酒，因家裡剩下威士忌酒。）

調味後的絞肉，放入冰箱冷藏一夜。

3.無卡路里甜漿2大匙、冷水2大匙混合均勻，即成「無卡路里糖漿水」。或用1大匙蜂蜜加2大匙水亦可。

4.準備一張跟烤盤一樣大的鋁箔紙，鋪在烤盤後抹少許油，放上1/2份絞肉，蓋上保鮮膜。

5.用擀麵棍將絞肉均勻擀成0.3公分至0.5公分的厚度。

2.絞肉均勻地擀成0.3公分至0.5公分的厚度。

6.邊緣用刮刀刮整齊後，撕掉保鮮膜。

7.烤箱先預熱至320°F/160°C，肉片放進烤箱烤20分鐘後取出，將多餘的油汁擦乾。

8.將肉乾塗上無卡路里糖漿水後，小片肉要撒上白芝麻，進烤箱再烤7分鐘後取出：烤好後翻面再重複一次相同動作。

9.取出後將邊緣焦黑的地方剪掉，等溫度降200°F/93°C慢慢烘乾即可。