義式蔬食 視覺味覺的雙重饗宴

黑手黨七彩醬

今日達人／艾拉珊卓‧珮珮（Alessandra Pepe）

在義大利 、西班牙及希臘等地中海周圍國家，因為多吃富含穀類、蔬菜 、水果和橄欖油，適量的魚肉、適度的喝酒及較少的乳製品、牛肉或豬肉，以及甜食，罹患心血管病及癌症的人較少。以下幾道義式蔬食，除了在視覺上享受色彩的饗宴，吃來低卡沒有負擔。

前菜／黑手黨七彩醬

烹調時間：約6分鐘。

使用鍋具：快鍋。

食材：

茄子1顆、彩椒1顆、櫛瓜2條、洋蔥1顆、番茄（已熟成）2/3顆、小番茄10～12顆、西洋芹1根、去籽綠橄欖150克、松子40克、義大利酒醋1杯、砂糖25克、醃酸豆1匙、鹽少許、胡椒少許、羅勒葉少許、水1碗。

作法：

1.茄子洗淨切片，厚度約1公分，接著以鹽巴輕搓，並放入篩子內靜置40分鐘，再切成小塊，以清水將酸豆的鹽分沖淡；西洋芹去皮後切成細絲；洋蔥同樣切成絲狀；番茄洗淨去蒂後泡入滾水中1至2分鐘，取出後去皮，並將其切成小塊。

2.鍋中放入3~4茶匙橄欖油及洋蔥炒香，加入番茄、西洋芹，再放入其他蔬菜，接著放入橄欖、酸豆及松子，並倒入一碗水（200毫升）後蓋上鍋蓋，轉中大火後轉小火，煮4分鐘後關火。最後加入事先調好的糖及酒醋，拌勻後撒上羅勒即可享用。

TIPS：

為保留蔬菜顏色及口感，使用快鍋是最佳選擇，營養不易流失。搭配法國麵包也很適合。

開胃菜／低卡爆漿櫛瓜

低卡爆漿櫛瓜

烹調時間：約7分鐘。

使用鍋具：快鍋／蒸架。

食材：

櫛瓜2條、新鮮ricotta山羊乳酪200克、小番茄10個（切半）、醃橄欖數顆、酸豆約20顆、特級橄欖油及百里香少許、羅勒少許、鹽少許、胡椒少許。

作法：

1.櫛瓜蒂頭剖開，櫛瓜切段，每段約4公分，將瓜肉挖出做成杯子狀。

2.快鍋中倒入少許橄欖油，並放入醃橄欖、櫛瓜肉，依個人喜好加入少許鹽巴及胡椒調味。蓋上鍋蓋（不用以壓力模式烹煮），開中小火煮3～4分鐘，打開鍋蓋，將櫛瓜餡料 取出備用。

3.把烹煮過的櫛瓜餡料與山羊乳酪、百里香及酸豆放入大碗中拌勻，並將調好的餡料填入櫛瓜空杯中。

4.快鍋中放入500毫升水、放上蒸架，將少許小番茄鋪在剛填充好的櫛瓜上，並放上蒸架蓋上鍋蓋，開中大火後轉小火，蒸煮5分鐘後關火。

5.櫛瓜盛盤，並以羅勒葉及剩下的小番茄裝飾即可享用。

註：若無快鍋，採用一般燜燒鍋也可，但烹調時間需依鍋具調整。

主菜／檸香義式蘆筍燉飯

檸香義式蘆筍燉飯

烹調時間：約5分鐘

使用鍋具：快鍋

食材：

Carnaroli rice（義式燉飯用米）220克、綠蘆筍200克（切成2～3公分一段）、碎洋蔥4匙、特級橄欖油、白酒1杯、蔬菜高湯、檸檬1顆、奶油少許、帕馬森起司半碗、鹽與胡椒與牛膝草皆少許。

蔬菜高湯材料：

西洋芹1根、洋蔥1顆、胡蘿蔔1根、月桂葉3片、鹽少許、胡椒少許、巴西里少許、水1.5公升。

作法：

1.將蔬菜高湯的所有蔬菜放入快鍋，加1.5公升水，開中大火後轉小火，煮15分鐘關火。若以傳統湯鍋烹煮，需1小時燜煮。

2.鍋內倒橄欖油及奶油，中火加熱，洋蔥炒至金黃及軟爛狀。

3.加入燉飯用米拌炒至半透明，輕輕攪拌避免將米弄碎。

4.加入白酒至白酒揮發，米粒便能完全吸收其香氣。

5.放蘆筍、220毫升蔬菜高湯並蓋鍋蓋，中火後轉小火，5分鐘後關火。若以平底鍋烹煮燉飯，則要不停地加入高湯，慢慢攪拌。

6.加入50克奶油及一湯匙的帕馬森起司拌勻，最後撒上牛膝草及檸檬皮即完成。

甜點／甜酒水蜜桃布丁

甜酒水蜜桃布丁

烹調時間：約12分鐘

使用鍋具：快鍋／蒸架／蒸籃

其他工具：模型／電動攪拌器

食材：

甜桃或水蜜桃550克（切片）、萊姆或檸檬1顆、砂糖140克、雞蛋3顆、肉桂粉1/2茶匙、甜白酒200毫升、奶油1匙、鮮奶油100克、水。

作法：

1.鍋中放入切片水蜜桃、甜白酒及檸檬汁，以快鍋烹煮水蜜桃醬；若採用一般鍋具，要記得時間加倍。

2.把煮好的水蜜桃加入雞蛋及肉桂粉，以電動攪拌器攪拌1~2分鐘，直到完全混合。

3.以奶油塗抹模型內部並以砂糖襯底，接著填入攪拌好的水蜜桃布丁材料。

4.以錫箔紙包覆模型表面，放入蒸籃。

5.快鍋加入500毫升的水、放入蒸架後關上鍋蓋，開中大火後轉小火，蒸煮5分鐘後關火；以快鍋蒸煮布丁，水分完全保留，布丁更Ｑ更軟。

6.將模型倒扣在盤子，最後以鮮奶油及新鮮水果塊裝飾。