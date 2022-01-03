酪梨入菜 吃出營養活力

酪梨青醬義大利麵

韓國人氣料理家洪抒佑提供自身經驗，從挑選、處理、入菜等，完整提供品嘗酪梨的方法。

處理酪梨的方法

【用刀處理】

首先沿著酪梨籽的外緣，繞圈把酪梨切開。然後用雙手抓住酪梨，用扭轉方式把酪梨扭成一半。再把刀子插入酪梨籽中，稍微轉一下後，將籽跟果肉分離。

●切片

將籽去除之後，把酪梨的果肉切片，再用湯匙將果肉挖出。切片時注意不要連皮一起切，或是先把皮削除後再切片。

將籽去除之後，把酪梨的果肉切片，再用湯匙將果肉挖出。

●切塊

把籽去除之後，可以先用刀子將果肉切成塊狀，然後再用湯匙把果肉挖出來。切的時候注意不要連皮一起切。

【使用專門工具】

如果想採用更方便及安全的處理方式，也可以使用「酪梨切片器」。酪梨切片器是由安全刀片、可去籽的夾子，和能夠剝皮的鏟勺組成。先用刀刃把酪梨切成兩半，用夾子把籽挖出來，然後如上方圖片所示，用鏟勺沿著外皮把酪梨的果肉跟皮分開。

想採用更方便及安全的處理方式，也可以使用「酪梨切片器」。

酪梨鮮菇蓋飯

酪梨鮮菇蓋飯〔2人份〕

豆腐、秀珍菇與花椰菜再加上酪梨，就是健康飲食必備的食材了！推薦給為了健康而選擇吃素的人。

食材：

酪梨1顆、白飯2碗、豆腐1/2塊、太白粉1大匙、鹽適量、黑胡椒適量、花椰菜1/2個、秀珍菇100克、食用油適量。

醬汁：

蒜泥1大匙、薑末1大匙、醬油3大匙、辣椒油1大匙、麻油1大匙、寡糖3大匙、萊姆汁1大匙。

作法：

1.豆腐切塊後，放到廚房紙巾上，在室溫下靜置1小時，讓豆腐的水吸乾後，撒上鹽和黑胡椒調味，再均勻裹上太白粉。

2.準備一個小碗，倒入醬汁食材，並調好醬汁。

3.將花椰菜切成適當的大小；秀珍菇撕碎。

4.平底鍋倒入食用油，用中火熱好鍋後，豆腐下鍋煎至金黃，再倒入3大匙步驟2.調好的醬汁後拌勻。接著將花椰菜、秀珍菇下鍋，並倒入剩下的所有醬汁，再炒一次。

5.酪梨對切，削皮去籽後切成薄片。

6.準備一個盤子盛好白飯，把步驟4.炒好的配料、步驟5.的酪梨倒到白飯上，再淋上萊姆汁就完成了。

TIP：

也可依照個人喜好加點堅果。

鮮蝦酪梨船

鮮蝦酪梨船〔4人份〕

作法簡單、外型好看，讓鮮蝦酪梨船成為一道非常受歡迎的料理。試著用大量雞蛋 、蝦子、番茄等對身體有益的食材來做吧！小心，可能會因為太美而捨不得吃喔！

食材：

酪梨2顆、蝦仁200克、番茄1/4個、黃瓜1/4根、紅洋蔥1/4個、卡宴辣椒粉少許、鹽適量、黑胡椒適量、萊姆汁1大匙。

雞尾酒醬汁：

橄欖油4大匙、番茄醬2大匙、醋1大匙、法式第戎芥末醬1大匙、伍斯特醬1/2大匙、塔巴斯科醬1/2大匙。

作法：

1.酪梨對半切開，再削皮去籽。

2.在碗中倒入醬汁食材，調好雞尾酒醬汁。

3.將蝦仁、番茄、黃瓜、紅洋蔥切碎。

4.將步驟3.的食材與雞尾酒醬汁、萊姆汁、卡宴辣椒粉、鹽和黑胡椒倒入碗中，均勻地拌在一起。

5.把步驟4.拌好的餡料 ，漂亮地裝入處理好的酪梨中即可。

酪梨青醬義大利麵

酪梨青醬義大利 麵〔2人份〕

這是以酪梨為主食材製成的鮮綠義大利麵，原本就帶有香氣的羅勒青醬再加上酪梨，一道清淡爽口的義大利麵就完成了。

食材：

酪梨1顆、義大利麵200克、菠菜1/4杯、羅勒葉1/4杯、蒜頭1個、檸檬汁1大匙、鹽1/4大匙、橄欖油1/4杯、培根丁4大匙、小番茄6顆、碎羅勒葉2大匙。

作法：

1.義大利麵用滾水煮10分鐘，撈起來後放在濾網上把水瀝乾。

2.酪梨削皮去籽，和羅勒葉、菠菜、蒜頭、檸檬汁、鹽及橄欖油，一起放入果汁機打碎，做成酪梨青醬。

3.義大利麵盛盤，加入步驟2.的青醬後拌勻。最後撒上培根丁、小番茄、碎羅勒葉就完成了。

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