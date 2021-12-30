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酪梨入菜 原來這麼簡單

文、圖／摘自《低醣酪梨食譜：22道家常菜‧4道甜點‧4款常備醬》
酪梨鮭魚沙拉
酪梨鮭魚沙拉

《時代雜誌》將酪梨列為「世界十大超級食物」之一，但如果只是因為不會處理就不吃，實在太可惜了。韓國人氣料理家洪抒佑提供自身經驗，從挑選、處理、入菜等，完整提供品嘗酪梨的方法。

酪梨怎麼挑？

最好挑選外皮沒有受損、蒂頭完好無缺，且發出光澤的酪梨。此外，酪梨是後熟水果，常會讓人不知道何時才能食用，因此我們可以從「外皮的顏色」來確定酪梨的熟成度。

酪梨保存法

外皮為草綠色的酪梨表示還不夠熟，建議放一週後再吃。外皮帶點綠褐色的酪梨則是熟得恰到好處，可做成沙拉或直接切開來吃。外皮呈現深褐色的酪梨，其果肉已經非常軟，如果想避免過熟，建議放進冰箱保存。

如果酪梨需要放置超過一周以上，建議剝掉外皮、去除籽之後，切成適當的大小，裝在夾鏈袋中以冷凍保存即可。

酪梨鮭魚沙拉
酪梨鮭魚沙拉

酪梨鮭魚沙拉〔2人份〕

試著以具有「高蛋白、低卡路里」功效的鮭魚搭配酪梨吧！除了在減肥時當作正餐享用，也很適合搭配葡萄酒。

食材：

酪梨1顆、鮭魚250克、蘿蔓2杯、黃瓜1/2根、番茄1顆、紅洋蔥1/2個、切碎的菲達起司1/4杯、切片橄欖1/4杯、檸檬1/4顆、食用油適量、鹽適量、黑胡椒適量。

醬汁：

橄欖油3大匙、檸檬汁2大匙、巴薩米克醋3大匙、碎香芹1大匙、蒜泥1/2大匙、奧勒岡葉適量、鹽適量、黑胡椒適量。

作法：

1.拿一個小碗，倒入醬汁食材後調好醬汁。

2.鮭魚用鹽巴稍微醃一下，然後倒入調好的醬汁（約一半），拌勻之後靜置30 分鐘。

3.用中火熱平底鍋，熱好之後倒入食用油，接著鮭魚下鍋，並倒入剩餘的醬汁，將鮭魚煎至外皮酥脆後盛盤。

4.將酪梨對切，把籽挖掉之後再切片。把蘿蔓、黃瓜、番茄、紅洋蔥切成方便食用的大小。

5.把步驟4切好的食材裝在漂亮的盤子中，放上一片檸檬，再把鮭魚切成方便食用的大小後，和菲達起司及橄欖一起撒在沙拉上方。

酪梨冰淇淋
酪梨冰淇淋

酪梨冰淇淋〔1人份〕

濃郁又滑順的椰奶與酪梨相遇，就成了美味又健康的冰淇淋了，是一道不分男女老少，任何人都會喜歡的最佳甜點。

食材：

酪梨3顆、椰奶2.5杯、蜂蜜1/2杯。

作法：

1.酪梨削皮去籽後切塊。

2.將椰奶、酪梨、蜂蜜全部倒入果汁機中打成果泥。

3.將步驟2.打好的果泥放入冷凍庫冰1小時，拿出來後再用果汁機打一次，並裝進密封容器裡，冷凍一個晚上。

4.隔天要吃前20分鐘取出解凍，再倒入冰淇淋杯中享用即可。

TIP：

可依照個人喜好搭配巧克力、堅果、薄荷葉等配料。

烤雞酪梨三明治
烤雞酪梨三明治

烤雞酪梨三明治〔1人份〕

只要在焦黃香脆的麵包搭配煙燻雞胸肉的經典三明治內，加入酪梨抹醬，就是一道口感清淡爽口的健康三明治！

食材：

酪梨1個、培根4片、三明治用麵包3片、煙燻雞胸肉1塊、洋蔥1/4個、沙拉蔬菜2片、橄欖油2大匙、美乃滋2大匙、鹽適量、黑胡椒適量、第戎芥末醬1大匙、食用油適量。

作法：

1.將油倒入以中火熱好的平底鍋內，接著培根下鍋煎熟後，再對切成兩半備用。

2.將煙燻雞胸肉及洋蔥切成薄片。

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作者：金奉京 書名：《低醣酪梨食譜：22道家常菜‧4道甜點‧4款常備醬》 出...
作者：金奉京 書名：《低醣酪梨食譜：22道家常菜‧4道甜點‧4款常備醬》 出版社：聯經出版

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