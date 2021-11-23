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「好色」看得見 彩色冬粉3樣

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金黃咖哩冬粉
金黃咖哩冬粉

紫色高麗菜富含青花素，有抗老化、保護眼睛的功效。咖哩粉含有薑黃，可以延緩衰老，促進大腦活動，提升記憶力。青椒的維生素C含量高，則是美白肌膚的優質食材。餐盤中，多些天然好色彩，營養看得見，健康更加分。

金黃咖哩冬粉

材料：

凍豆腐、紅蘿蔔、冬粉、水。

調味料：

橄欖油、咖哩粉、醬油。

作法：

1.凍豆腐切丁；紅蘿蔔洗淨，去皮切小塊；冬粉洗淨，以冷水浸泡30分鐘，瀝乾後切小段備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱後放入紅蘿蔔、凍豆腐、水，拌炒均勻後蓋上鍋蓋燜煮。

3.紅蘿蔔變軟，即可倒入冬粉，以咖哩粉、醬油調味，充分攪拌，繼續翻炒。

4.菜肴熟且入味，即可熄火，起鍋。

紫色冬粉
紫色冬粉

紫色冬粉

材料：

紫色高麗菜、豆乾、冬粉、水。

調味料：

橄欖油、鹽、蘋果醋。

作法：

1.紫色高麗菜洗淨，切小段；豆乾洗淨，切丁；冬粉洗淨，以溫水浸泡15分鐘，瀝乾後切小段，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油燒熱後放入紫色高麗菜、水與少許蘋果醋，拌炒均勻，蓋上鍋蓋。

3.紫色高麗菜煮至八分熟，倒入豆乾和冬粉，以鹽調味，翻炒至菜肴熟且入味，即可熄火，盛盤上菜。

彩色冬粉
彩色冬粉

彩色冬粉

材料：

青椒、紅蘿蔔、大白菜、枸杞、冬粉、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.將食材洗淨，青椒剖半去籽，切段；紅蘿蔔、大白菜切小塊；冬粉以冷水浸泡30分鐘，瀝乾後切小段備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，置於爐火上，放入紅蘿蔔、大白菜、水，拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜2分鐘。

3.加入青椒稍做攪拌，待大白菜八分熟時，倒入冬粉與黑胡椒、醬油調味，持續拌炒。

4.起鍋前1分鐘，放入枸杞，菜肴熟且入味，即可盛起享用。

小叮嚀：

於烹調過程中，添加蘋果醋、白醋或檸檬汁，可以讓紫色高麗菜保持原來亮麗色澤。

蘋果

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