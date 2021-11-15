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無肉零負擔 蔬食西餐上桌

文／記者羅建怡
南瓜薏仁濃湯。（記者劉學聖／攝影）
南瓜薏仁濃湯。（記者劉學聖／攝影）

蔬食西餐端上桌，不僅讓養生餐變得更精緻，就算是「無肉料理」一樣令人垂涎三尺。

湯品／南瓜薏仁濃湯

材料：

南瓜肉500克、洋芋肉120克、紅蘿蔔肉100克、水800ml、鹽5克、糖5克、熟薏仁30克。

作法：

1.南瓜肉切小塊、洋芋肉切小塊、紅蘿蔔肉切小塊備用。

2.上述食材放入鍋中，加水調味煮爛後，用果汁機打成泥。

3.再倒回鍋中加熱，倒入盤器即可。 

脆皮奶油鮮蔬盒。（記者劉學聖／攝影）
脆皮奶油鮮蔬盒。（記者劉學聖／攝影）

麵包／脆皮奶油鮮蔬盒

材料：

洋菇15克、玉米15克、紅蘿蔔15克、麵粉10克、油20克、水80克、松露5克、未切片全素吐司1塊、鹽3克、糖3克。

作法：

1.吐司去皮切成長形四方塊，炸至外皮金黃色取出。

2.中心挖空成盒狀，備用。

3.油加熱，加入麵粉炒香，再加入水、洋菇、玉米、紅蘿蔔，煮至全熟，即可調味。

4.裝入炸好的吐司盒裡，再淋上松露即完成。

菩提鮮果蔬沙拉。（記者劉學聖／攝影）
菩提鮮果蔬沙拉。（記者劉學聖／攝影）

沙拉／菩提鮮果蔬沙拉

材料：

青菜20克、葡萄乾5克、葡萄15克、番茄45克、蘋果15克、香蕉15克、檸檬汁10克、油10克、糖10克。

作法：

1.30克的番茄去皮挖空成碗狀，備用。

2.15克的番茄切小丁，葡萄肉、蘋果肉、香蕉肉皆切小丁，備用。

3.葡萄乾、糖、油、檸檬汁拌勻，裝至番茄碗盅內即可。

4.青菜燙熟作為裝飾。

素鰻錦蔬佐青醬。（記者劉學聖／攝影）
素鰻錦蔬佐青醬。（記者劉學聖／攝影）

主菜／素鰻錦蔬佐青醬

材料：

豆腐1k克、海苔2片、太白粉20克、麵粉20克、鹽少許、糖3克、玉米筍150克、蘆筍150克、茄子100克。

青醬材料：

九層塔60克、巴西里40克、松子5克、橄欖油50克，用果汁機即可打成青醬。

作法：

1.豆腐壓成泥狀，加鹽調味，再加太白粉、麵粉，最後鋪上海苔片，蒸7分鐘。

2.豆腐煎上色後，切塊狀。

3.依序放上燙熟的玉米筍、蘆筍、茄子，淋上青醬，番茄放旁邊即可。

輕蔬層層佐番茄沙司。（記者劉學聖／攝影）
輕蔬層層佐番茄沙司。（記者劉學聖／攝影）

點心／輕蔬層層佐番茄沙司

材料：

黃瓜120克、茄子120克、豆腐200克、地瓜200克、番茄400克、番茄醬20克、高湯水10克、太白粉5克、鹽5克、糖5克、橄欖油30克。

作法：

1.黃瓜切片、茄子切片、豆腐切圓厚片、地瓜去皮切圓厚片、番茄200克去皮切圓厚片。以上備用。

2.以上煎上色至熟，稍作調味後，一層層疊起放至容器。

3.番茄200克去皮、加水，打成泥，倒入鍋內加熱調味，加入番茄醬微勾芡，作為番茄沙司。

4.淋至疊好的蔬菜上即可。

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