無肉零負擔 蔬食西餐上桌
蔬食西餐端上桌，不僅讓養生餐變得更精緻，就算是「無肉料理」一樣令人垂涎三尺。
湯品／南瓜薏仁濃湯
材料：
南瓜肉500克、洋芋肉120克、紅蘿蔔肉100克、水800ml、鹽5克、糖5克、熟薏仁30克。
作法：
1.南瓜肉切小塊、洋芋肉切小塊、紅蘿蔔肉切小塊備用。
2.上述食材放入鍋中，加水調味煮爛後，用果汁機打成泥。
3.再倒回鍋中加熱，倒入盤器即可。
麵包／脆皮奶油鮮蔬盒
材料：
洋菇15克、玉米15克、紅蘿蔔15克、麵粉10克、油20克、水80克、松露5克、未切片全素吐司1塊、鹽3克、糖3克。
作法：
1.吐司去皮切成長形四方塊，炸至外皮金黃色取出。
2.中心挖空成盒狀，備用。
3.油加熱，加入麵粉炒香，再加入水、洋菇、玉米、紅蘿蔔，煮至全熟，即可調味。
4.裝入炸好的吐司盒裡，再淋上松露即完成。
沙拉／菩提鮮果蔬沙拉
材料：
青菜20克、葡萄乾5克、葡萄15克、番茄45克、蘋果15克、香蕉15克、檸檬汁10克、油10克、糖10克。
作法：
1.30克的番茄去皮挖空成碗狀，備用。
2.15克的番茄切小丁，葡萄肉、蘋果肉、香蕉肉皆切小丁，備用。
3.葡萄乾、糖、油、檸檬汁拌勻，裝至番茄碗盅內即可。
4.青菜燙熟作為裝飾。
主菜／素鰻錦蔬佐青醬
材料：
豆腐1k克、海苔2片、太白粉20克、麵粉20克、鹽少許、糖3克、玉米筍150克、蘆筍150克、茄子100克。
青醬材料：
九層塔60克、巴西里40克、松子5克、橄欖油50克，用果汁機即可打成青醬。
作法：
1.豆腐壓成泥狀，加鹽調味，再加太白粉、麵粉，最後鋪上海苔片，蒸7分鐘。
2.豆腐煎上色後，切塊狀。
3.依序放上燙熟的玉米筍、蘆筍、茄子，淋上青醬，番茄放旁邊即可。
點心／輕蔬層層佐番茄沙司
材料：
黃瓜120克、茄子120克、豆腐200克、地瓜200克、番茄400克、番茄醬20克、高湯水10克、太白粉5克、鹽5克、糖5克、橄欖油30克。
作法：
1.黃瓜切片、茄子切片、豆腐切圓厚片、地瓜去皮切圓厚片、番茄200克去皮切圓厚片。以上備用。
2.以上煎上色至熟，稍作調味後，一層層疊起放至容器。
3.番茄200克去皮、加水，打成泥，倒入鍋內加熱調味，加入番茄醬微勾芡，作為番茄沙司。
4.淋至疊好的蔬菜上即可。
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