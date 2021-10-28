甜蜜溫補 冷天來碗甜酒釀
甜酒釀含有豐富活性益菌、各種酵素及易於吸收的小分子營養素，如葡萄糖、胺基酸、維生素C和B群、礦物質等，是營養豐富的養生美食。
自製甜酒釀
器材：
先準備一個清潔、無油、乾燥，可以密封的陶罐或玻璃空罐。
材料：
圓糯米一斤、酒麴半顆（米和酒麴的比例，可斟酌酒麴的效果做調整。）
作法：
1.洗淨圓糯米，泡水數小時，或睡前將圓糯米浸水到隔天清晨。
2.以電鍋蒸煮成糯米飯，外鍋約放1~1.5杯的水。
3.取出糯米飯，用飯勺撥鬆，降溫到約35℃（或以手觸試溫度，微溫不燙手即可）。
4.將酒麴用湯匙或麵棍壓成粉末狀。
5.取一半的酒麴粉末，加溫水調好，均勻拌入糯米飯（洗淨手指，慢慢拌，揉開米粒，效果更好）。
6.拌好酒麴粉末的糯米飯，裝入預備好的玻璃空瓶。
7.剩下的一半酒麴粉末拌冷水，撒在糯米飯表面（若喜歡甜一點的酒釀，可摻些麵粉，約酒麴份量的一半即可）。
8.最後在糯米中間用麵棍或筷子攪出一個洞，以便觀察出酒情況。
9.旋緊蓋子，裹上毛巾或小棉被保溫（視季節而定），放在曬得到太陽的地方。
10.大約兩天，香甜酒釀出爐。
TIPS：
1.釀酒酵母屬於兼性厭氧菌（在有氧、無氧環境下皆可繁殖的微生物），可行厭氧或微氧呼吸，建議選口小的容器，空氣進入較少，口大的容器就有發生發酵快速、變醋的可能。
2.容器中，拌好酒麴的米不要盛得太滿，理想狀態是八分滿，因為發酵時會產生二氧化碳，一膨脹，甜酒釀會溢出來。但若拌好酒麴的米若裝太少，形成空氣過多，幸運則甜酒變酸醋，不幸則發霉長毛。
3.作甜酒釀要選晴朗好天氣，千萬不要在陰雨潮濕的天氣做甜酒釀，發霉失敗的機會大。
甜酒釀水果
材料：
各種水果、甜酒釀。
作法：蘋果、鳳梨、奇異果等水果切丁，和甜酒釀一起攪拌即可食用。
TIPS：
1.也可以滴入檸檬或柳橙鮮榨汁在甜酒釀水果裡，更是別有風味。
2.甜酒釀與時令水果的搭配，可依照季節出產水果的不同而變化延伸，像是草莓、梅、李、蜜桃、櫻桃、楊桃、芒果、荔枝、西瓜、哈密瓜、柚子等，都很速配。
3.這道甜品大力推薦。由於甜酒釀水果不需加熱，更能吃到甜酒釀的絕妙滋味和完整的酵素、維生素全營養。
甜酒釀薑汁牛奶
材料：
牛奶約300毫升、甜酒釀100克、現磨薑汁適量。
作法：
將酒釀、現磨薑汁拌勻放入碗裡，將加熱過的牛奶緩緩倒入碗中攪拌即可。
甜酒釀蛋
材料：蛋1顆、甜酒釀。
作法：
1.先將蛋打成蛋花。
2.水煮沸時，下蛋花。
3.水再開時，放入甜酒釀，即可關火起鍋。
甜酒釀奶酪
材料：全脂牛奶、甜酒釀。
作法：
1.先將牛奶加熱至95℉～104℉微溫。
2.在碗中加入2~3大匙甜酒釀，再將溫熱的200～250毫升牛奶加入，攪拌均勻。
3.室溫中，靜置約2小時即可食用。
上一則
FB留言