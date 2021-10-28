甜蜜溫補 冷天來碗甜酒釀

甜酒釀。（記者蘇健忠／攝影）

甜酒釀含有豐富活性益菌、各種酵素及易於吸收的小分子營養素，如葡萄糖、胺基酸、維生素C和B群、礦物質等，是營養豐富的養生美食 。

自製甜酒釀

器材：

先準備一個清潔、無油、乾燥，可以密封的陶罐或玻璃空罐。

材料：

圓糯米一斤、酒麴半顆（米和酒麴的比例，可斟酌酒麴的效果做調整。）

作法：

1.洗淨圓糯米，泡水數小時，或睡前將圓糯米浸水到隔天清晨。

2.以電鍋蒸煮成糯米飯，外鍋約放1~1.5杯的水。

3.取出糯米飯，用飯勺撥鬆，降溫到約35℃（或以手觸試溫度，微溫不燙手即可）。

4.將酒麴用湯匙或麵棍壓成粉末狀。

5.取一半的酒麴粉末，加溫水調好，均勻拌入糯米飯（洗淨手指，慢慢拌，揉開米粒，效果更好）。

6.拌好酒麴粉末的糯米飯，裝入預備好的玻璃空瓶。

7.剩下的一半酒麴粉末拌冷水，撒在糯米飯表面（若喜歡甜一點的酒釀，可摻些麵粉，約酒麴份量的一半即可）。

8.最後在糯米中間用麵棍或筷子攪出一個洞，以便觀察出酒情況。

9.旋緊蓋子，裹上毛巾或小棉被保溫（視季節而定），放在曬得到太陽的地方。

10.大約兩天，香甜酒釀出爐。

TIPS：

1.釀酒酵母屬於兼性厭氧菌（在有氧、無氧環境下皆可繁殖的微生物），可行厭氧或微氧呼吸，建議選口小的容器，空氣進入較少，口大的容器就有發生發酵快速、變醋的可能。

2.容器中，拌好酒麴的米不要盛得太滿，理想狀態是八分滿，因為發酵時會產生二氧化碳，一膨脹，甜酒釀會溢出來。但若拌好酒麴的米若裝太少，形成空氣過多，幸運則甜酒變酸醋，不幸則發霉長毛。

3.作甜酒釀要選晴朗好天氣，千萬不要在陰雨潮濕的天氣做甜酒釀，發霉失敗的機會大。

甜酒釀水果

甜酒釀水果。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

各種水果、甜酒釀。

作法：蘋果、鳳梨、奇異 果等水果切丁，和甜酒釀一起攪拌即可食用。

TIPS：

1.也可以滴入檸檬或柳橙鮮榨汁在甜酒釀水果裡，更是別有風味。

2.甜酒釀與時令水果的搭配，可依照季節出產水果的不同而變化延伸，像是草莓、梅、李、蜜桃、櫻桃、楊桃、芒果、荔枝、西瓜、哈密瓜、柚子等，都很速配。

3.這道甜品大力推薦。由於甜酒釀水果不需加熱，更能吃到甜酒釀的絕妙滋味和完整的酵素、維生素全營養。

甜酒釀薑汁牛奶

甜酒釀薑汁牛奶。（記者蘇健忠／攝影）

材料：

牛奶約300毫升、甜酒釀100克、現磨薑汁適量。

作法：

將酒釀、現磨薑汁拌勻放入碗裡，將加熱過的牛奶緩緩倒入碗中攪拌即可。

甜酒釀蛋

甜酒釀蛋。（記者蘇健忠／攝影）

材料：蛋1顆、甜酒釀。

作法：

1.先將蛋打成蛋花。

2.水煮沸時，下蛋花。

3.水再開時，放入甜酒釀，即可關火起鍋。

甜酒釀奶酪

材料：全脂牛奶、甜酒釀。

作法：

1.先將牛奶加熱至95℉～104℉微溫。

2.在碗中加入2~3大匙甜酒釀，再將溫熱的200～250毫升牛奶加入，攪拌均勻。

3.室溫中，靜置約2小時即可食用。