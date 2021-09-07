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家常番茄麵4道

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五色番茄麵
五色番茄麵

紅紅的番茄色澤鮮豔好看，滋味酸中帶甜。番茄富含茄紅素，具抗氧化、消除自由基功效，是防癌的小尖兵。番茄可保護肝臟，降低血壓，保持肌膚彈性。只要番茄來助陣，家常麵食養生、美味也盡在其中。

五色番茄麵

材料：

白蘿蔔、茄子、青椒、番茄、蘑菇、義大利麵條、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

五色番茄麵材料
五色番茄麵材料

作法：

1.白蘿蔔去皮，青椒對半切去籽，蘑菇除去外層薄膜，所有蔬菜切丁備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵，不時攪拌勿使麵條沾黏。待麵條煮熟，瀝乾水分備用。

3.湯鍋內放入白蘿蔔、茄子和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待白蘿蔔煮至八分熟，續放青椒、番茄和蘑菇，以麻油、黑胡椒、鹽和醬油調味，拌勻繼續燉煮。菜肴熟且入味，加入事先煮好的義大利麵條，充分拌勻入味後即可盛起享用。

什錦番茄麵

什錦番茄麵
什錦番茄麵

材料：

紅蘿蔔、白蘿蔔、蘑菇、高麗菜、番茄、義大利麵條、水。

調味料：

葡萄籽油、麻油、白胡椒、蘋果醋、鹽、醬油。

作法：

1.白蘿蔔、紅蘿蔔、蘑菇、番茄洗淨後切丁，高麗菜切碎備用。

2.義大利麵煮熟，瀝乾水分備用。

3.取一湯鍋，倒入白蘿蔔、紅蘿蔔、高麗菜、葡萄籽油、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燉煮。

4.白蘿蔔九分熟時加入番茄和蘑菇，以麻油、白胡椒、鹽、蘋果醋、醬油調味，拌勻後持續烹煮至菜肴熟且入味，放入剛才煮好的麵條，充分拌勻，即可趁熱上桌。

紅不讓番茄麵

紅不讓番茄麵
紅不讓番茄麵

材料：大白菜、豆腐、甜菜、番茄、義大利麵條、水。

調味料：麻油、白胡椒、鹽、醬油。

紅不讓番茄麵材料
紅不讓番茄麵材料
作法：

1.大白菜、番茄、甜菜洗淨，切小塊；豆腐切小丁，備用。

2.先將義大利麵煮熟，瀝乾水分備用。

3.湯鍋放入大白菜、甜菜、水，稍做攪拌，蓋鍋蓋燉煮。

4.大白菜煮至八分熟，加入番茄和豆腐，以麻油、白胡椒、鹽、醬油調味，繼續烹煮。菜肴熟且入味，放入事先煮好的麵條，充分攪拌均勻即可起鍋。

櫛瓜番茄麵

櫛瓜番茄麵
櫛瓜番茄麵

材料：櫛瓜、蘑菇、大白菜、番茄、義大利麵條、水。

調味料：葡萄籽油、素食東炎醬(Vegetarian Tom Yam)。

作法：

1.將所有蔬菜洗淨，切小塊備用。

2.義大利麵煮熟，瀝乾水分備用。

3.湯鍋倒入大白菜、水，置於爐火上，蓋上鍋蓋燉煮。

4.大白菜煮至八分熟，加入櫛瓜、番茄、蘑菇，以葡萄籽油、素食東炎醬調味，拌勻後繼續烹煮。菜肴熟且入味，和義大利麵充分拌勻即可食用。

義大利 蔬菜 蘋果

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