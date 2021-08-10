家常手工餃子 吃出美味花樣
自製手工餃子，從餃子皮到餃子內餡，樣樣都要自己來，一方面靈活四肢，更可以強化腦力。
餃子餡
材料：高麗菜、胡蘿蔔、香菇、冬粉、豆乾、西洋芹、水。
調味料：橄欖油、麻油、鹽、醬油、黑胡椒。
作法：
1.冬粉洗淨，以熱水浸泡5分鐘；香菇浸泡4小時，瀝乾水分；高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹、豆乾洗淨，以上食材切碎備用。
2.炒鍋內倒橄欖油，加熱後先放香菇炒香，再倒入高麗菜、胡蘿蔔和西洋芹一起拌炒。
3.鍋中菜肴八分熟，倒入豆乾和冬粉，並以麻油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分拌勻。餡料煮熟且入味即可熄火起鍋。
自製餃子皮
材料：麵粉、水。
工具：砧板、切麵刀、擀麵棍。
作法：
1.於不鏽鋼盆中倒入麵粉，徐徐地注入水，同時以手掌將麵粉與水和勻，揉成麵糰，靜置10分鐘。
2.置麵糰於砧板上，分成幾個長條狀麵糰，再以切麵刀，切成小塊。
3.砧板上撒些麵粉，再取小塊麵糰，以擀麵棍擀成餃子皮。
手工餃子
材料：餃子內餡、自製餃子皮。
作法：
1.餃子皮置於手掌心，放入適當的內餡，盡量集中於餃子皮中央，並在餃子皮上半圈外緣沾水，以利黏合。
2.將餃子皮連同內餡對半摺起，以手掌輔助，讓內餡集中，手指握住最高中心點部位，然後開始由中間往外收攏打摺，把內餡紮實地包裹在餃子皮中即可。
3.湯鍋中放入適量的水，水滾後放入餃子，不時撥動以免沾黏，蓋上鍋蓋煮至餃子浮起。
4.待水沸騰後，倒入適量的水並煮至再次沸騰，即可起鍋。
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