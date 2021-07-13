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顧好五臟廟 貝殼麵快速上桌

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貝殼麵
貝殼麵

打理三餐，是每日生活的重點。不管經濟環境如何，忙碌或是清閒，都要把五臟廟照顧好。能夠快樂舒適地享受營養美味的三餐，便是一種最佳的犒賞；好好地吃頓飯，就是品嚐生活中的幸福滋味。

貝殼麵

材料：地瓜、美生菜、義大利貝殼麵、水。

調味料：黑芝麻粉、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.地瓜洗淨去皮，切小段；美生菜洗淨，切小段。將黑芝麻粉、美乃滋和醬油，攪拌均勻，緩緩注入鹽水，繼續攪拌，調製成拌麵醬汁備用。

2.湯鍋中裝水，水煮沸後放入義大利貝殼麵，不時地攪拌翻動，勿使沾黏；貝殼麵七分熟，加入地瓜和美生菜，繼續烹煮至熟，倒出內容物以冷水沖淋，瀝乾水分備用。

3.取鍋子，放入地瓜、美生菜和貝殼麵，淋上事先調好的黑芝麻拌麵醬汁，充分攪拌，使菜肴、貝殼麵和拌麵醬汁融合入味，即是好吃又好看的貝殼麵。

什錦滷味

什錦魯味
什錦魯味

材料：紅蘿蔔、甜菜、黑木耳、海帶、花椰菜乾、腐皮結、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

什錦魯味材料
什錦魯味材料

作法：

1.所有食材洗淨，將紅蘿蔔、甜菜去皮，切小塊；黑木耳浸泡2小時，切小塊；海帶浸泡2分鐘，以剪刀剪成小塊，清洗之後浸泡6小時；花椰菜乾浸泡6小時，切塊；腐皮結浸泡4～6小時，瀝乾水分備用。

2.食材內加水，一起放入電鍋內鍋，以麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖和醬油調味，充分攪拌均勻，靜置10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.待電鍋開關跳起來，30分鐘後，掀開鍋蓋，上下翻動，即可盛起。

茄椒豆腐

彩椒豆腐
彩椒豆腐

材料：茄子、青椒、大白菜、紅蘿蔔、炸豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.所有食材洗淨，切小塊備用。

2.炒鍋加入茄子、青椒、大白菜、紅蘿蔔和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜煮。

3.鍋中菜肴八分熟，放入炸豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒、鹽和醬油調味，拌炒均勻繼續烹煮。

4.菜肴熟了且入味，即可起鍋。

義大利

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