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水洗義大利麵包裝竟發霉 廠商說原因 網呼「長知識」

聯合新聞網／綜合報導
一名網友買義大利麵回家後水洗外包裝袋，等麵條發霉後才發現袋上有洞。（取材自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）
一名網友買義大利麵回家後水洗外包裝袋，等麵條發霉後才發現袋上有洞。（取材自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）

在新冠疫情尚未結束前，許多人購物回家都要徹底清潔一番才安心。有民眾買了義大利麵回家，特地用水洗過外包裝才收納起來，隔一陣子卻發現裡頭的麵條竟然發霉了。廠商解釋，原來為了避免因空氣擠壓破包，每包義大利麵上都會有透氣小孔，讓許多得知真相的網友大喊：「長知識了！」

一名消費者在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出發霉的義大利麵照片，道出自己的「錯誤示範」。她表示疫情期間，買任何東西都習慣用水洗乾淨後陰乾，但沒注意到這款義大利麵袋上有洞，導致麵條整個變黑發霉，因此想請大家推薦包裝上沒有洞的義大利麵。

多數網友都跟發文者一樣，以為義大利麵是密封包裝，因此看到照片的「慘狀」相當震驚，而此貼文也釣出該義大利麵條的廠商留言回應。廠商解釋，「義大利麵需要通氣，才不會因為空氣擠壓而破包。所以包裝上面都有細微的小洞，這是正常的，而且世界上所有的廠牌都一樣。」還釋出善意，願寄一包新的義大利麵給發文者，並再度強調「不適合用水洗」。

大批網友看到廠商的說法後，拿出家裡存放的義大利麵檢視，發現真的都有小孔，因而紛紛直呼「長知識了」。

此外也有不少人提供處理食材的正確方式，「其實只要靜置不要動它，病菌幾天就會死掉」、「建議買回來直接拆開倒進密封罐，然後袋子丟掉再做手部消毒就好」、「包裝類的食品，用酒精噴在紙巾上用擦的就好，因為你不是吃袋子，是吃裡面的食物，煮熟的高溫就足以讓病毒死亡」。

另有網友提醒，麵粉廠無法百分之百去除蟲卵，所以麵製品放久本來就容易長蟲，即使是密封包裝，或製成大幅脫水的義大利麵，也只能延緩長蟲的時間，無法完全杜絕。

義大利 疫情 高溫

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