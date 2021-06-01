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夏日爽口料理 芒果入饌

周靈
芒果紅豆沙冰
芒果紅豆沙冰

芒果軟滑香甜、入口即化，受到許多人喜愛，把它加入綿密濃郁的紅豆沙小湯圓甜湯中，讓你從舌尖甜到心坎深處。又或者與鮮蝦一起裹在米紙內，沾上酸甜醬，就是一款充滿異國風情的小點。

非盛產的季節，超市裡亦可買到冰凍的鮮芒果片，還可省去清洗、剝皮、去核、切片的手續。

芒果紅豆沙冰

材料：（視人數調整）

紅豆適量、糖適量、糯米粉半碗、芒果片1碟、牛奶1杯（置於瓶中蓋好放入冰庫內冰成牛奶冰）。

芒果紅豆沙冰材料
芒果紅豆沙冰材料

作法：

1.將紅豆浸泡水中一晝夜，壓力鍋加水將紅豆煮爛，或爐火上煮開後轉小火煮10分鐘，熄火後蓋上鍋蓋燜約半個小時，再重複以上的動作數回，直至紅豆煮爛成你要的程度後，加糖攪拌均勻。

2.糯米粉摻水，揉成小麵糰後，搓成長條，再搓成小圓球狀。煮鍋加水燒開，落湯圓煮開，浮至水面即可撈起。

3.將紅豆沙湯盛碗，倒入少量冰牛奶，放上小湯圓、芒果片，絕對令人讚不絕口。

芒果鮮蝦捲

芒果鮮蝦捲
芒果鮮蝦捲

材料：

鮮蝦1磅、芒果片1碗、越南米紙數張、薑數片、料酒2湯匙。

沾醬：

番茄醬、糖少量、醋適量。或用魚露、糖、醋少量。 

芒果鮮蝦捲材料
芒果鮮蝦捲材料

作法：

1.鮮蝦去殼，挑出腸泥洗淨。取一鍋煮水，落少許薑片及料酒，水滾後倒進蝦子，約半分鐘撈起，以冷開水沖洗，備用。

2.少許熱開水倒入一邊緣高起的圓盤中，再將米紙輕輕地快速浸入溫水中，軟化後馬上取出，在乾淨的桌面上攤開，放入鮮蝦2隻、芒果2片在米紙中央，像裏春捲般將兩邊捲起，再將兩頭亦捲好，放在盤中。 

3.將番茄醬、糖、醋加少許水在鍋中調勻，小火煮開，盛入碟中，即可沾芒果蝦捲吃。亦可將魚露混入少許開水、醋及少許糖調勻後做沾醬搭配，別有風味。

牛奶 越南

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