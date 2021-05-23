解暑特飲西瓜莫吉托 初夏勁爽

西瓜是防暑神器，西瓜莫吉托清涼勁爽，喝起來更是過癮。（記者劉大琪／攝影）

天氣越來越熱，你需要一杯防暑神器！作為夏季手邊最常見的水果之一，西瓜屢屢成為清涼水果特飲的座上客，和氣泡水的結合更清涼勁爽、讓人大呼過癮。本期「99號餐廳」法拉盛 分店店長Liz，就教大家如何用氣泡水打造無酒精版的西瓜莫吉托，乾了這一杯，還有下一杯，只要你想喝，在家隨時可以做。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

配料：

冰塊適量，西瓜2塊，薄荷葉6片，青檸檬4片，青檸汁少許，糖水少許，氣泡水適量

1，把西瓜放入杯中搗碎。（記者劉大琪／攝影）

2，加入冰塊。（記者劉大琪／攝影）

3，加入糖水和青檸汁。（記者劉大琪／攝影）

作法：

1，把西瓜、薄荷葉、青檸檬放入杯中搗碎

2，加入冰塊

3，加入糖水和青檸汁

4，把氣泡水倒入杯中

5，用薄荷葉裝飾點綴，即可飲用

4，把氣泡水倒入杯中。（記者劉大琪／攝影）

5，用薄荷葉裝飾點綴。

Liz提示：

準備配料時，西瓜肉盡量去掉籽；糖水建議使用5盎司，但也可以根據個人口味靈活調整，製作時把白糖放入鍋中，加少量的水煮至融化即可；青檸檬和青檸汁能中和西瓜的甜，更有清新的感覺。

西瓜小百科：

西瓜水分充足，多汁清甜，降溫消暑；所含茄紅素可以改善血管功能，降低膽固醇對血管造成的傷害；所含瓜胺酸能讓血管放鬆，有助體力恢復、緩解肌肉 痠疼不適；所含β-胡蘿蔔素能幫受損皮膚快速復原，防止老化；所含維C可重建和保護膠原蛋白，防止因其流失而致皺紋產生。