暖胃養顏 青豌豆羹2式

芝麻碎豌豆羹

青豌豆（青豆）粉碎研磨糊後，熬出的鮮豌豆羹，青綠爽滑、賣相誘人。濃濃的湯汁清香四溢，滑爽利口，還具有暖胃養顏去油膩的功效，特別適合老人和孩子食用。

這樣的青豌豆羹是典型的百搭料理，不論甜鹹都能烹飪出特色鮮明的食物來。

甜口味芝麻碎豌豆羹

材料：

青豌豆50克、水磨糯米粉2大湯匙、白芝麻2大湯匙、糖2大湯匙。

青豌豆與水磨糯米粉。 鮮蝦仁、白芝麻、糖。

作法：

1.將冷凍青豌豆解凍，洗淨後浸泡一會兒。若是鮮豌豆，去莢取豆，清水煮至用手指輕輕一捏即扁為度，關火撈出瀝乾，備用。

2.小火將白芝麻炒香，用擀麵棍碾壓呈白芝麻碎，備用。

3.將瀝乾的青豌豆倒入調理機中，加少量水攪拌成漿，過濾去渣後備用。

4.水磨糯米粉加水，均勻攪拌成糊。

5.取一鍋，將青豌豆漿倒入攪拌均勻，大火燒開轉中火。注意要一邊用湯匙攪拌，一邊將水磨糯米糊倒入沸湯中。倒完後，繼續攪拌至鍋中的漿湯凝結成糊狀，並且冒出滾滾氣泡為度。

6.加入糖，關火，蓋上鍋蓋燜1分鐘左右就能起鍋，撒上備用的白芝麻碎即可食用。

鹹口味鮮蝦末豌豆羹

鮮蝦末豌豆羹

材料：

青豌豆50克、水磨糯米粉2大湯匙、鮮蝦仁10個、鹽及胡椒粉少許。

作法：

1.清洗鮮蝦仁，加鹽及胡椒粉醃製20分鐘左右。

2.取一鍋將水煮開，放入蝦仁，煮至變紅後撈出，過涼水，瀝乾後剁碎成末，備用。

3.青豌豆羹的作法，與上文步驟一致。

4.加入少許的鹽，關火，蓋上鍋蓋燜1分鐘左右，出鍋，撒上備用的蝦仁末和胡椒粉即可食用。

小叮嚀：

1.青豌豆也稱青豆。做青豌豆羹的原料，可用超市冷凍櫃中的冷凍青豌豆，亦可用鮮豌豆。

2.在熬煮青豌豆羹渣開始的時候，切記要一邊用湯匙攪拌，一邊將水磨糯米糊倒入沸湯中，否則其湯汁會凝結成塊影響口感。

3.過濾後剩下的豌豆渣，不要扔掉，用來做餃子餡，能包出別有風味的餃子來。