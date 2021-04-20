我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

黃豆芽鮮蔬套餐

smarthousewife
黃豆芽拌鮮蔬
黃豆芽拌鮮蔬

黃豆芽是很好的膳食纖維來源，並含有豐富的維生素A和β-胡蘿蔔素，有保護眼睛，幫助牙齒和骨骼的發育，還可預防癌症心血管疾病與白內障。珊瑚草，天然的植物性膠原蛋白，富含多種礦物質，有「海底燕窩」的美稱，幫助肝臟排毒，促進新陳代謝，並有補血的作用。

黃豆芽拌鮮蔬

材料：

黃豆芽、蘑菇、豆乾、青江菜、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.黃豆芽洗淨；蘑菇去外膜，分為傘柄與傘狀兩部分，洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小塊；青江菜洗淨，切小段，備用。

2.取一炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入黃豆芽、蘑菇和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋，燜煮。

3.兩分鐘後，掀開鍋蓋，加入豆乾和青江菜，並以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，充分攪拌，繼續烹煮。

4.待菜肴熟了且入味，即可盛起享用。

茄豆相伴

茄豆相伴
茄豆相伴

材料：

胡蘿蔔、長豆、茄子、西洋芹、炸豆腐、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；長豆洗淨，切小段；茄子、西洋芹、炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.於炒鍋中，倒入適量的麻油，置於爐火上，油熱後，倒入胡蘿蔔、茄子、長豆、西洋芹和水，充分拌炒，蓋上鍋蓋。

3.三分鐘之後，加入炸豆腐，並以黑胡椒、鹽和醬油調味，繼續拌炒。

4.菜肴炒熟且入味，即可盛盤上桌。

美生菜拌麵

美生菜拌麵
美生菜拌麵

材料：

胡蘿蔔、美生菜、義大利麵條、水。

調味料：

黑芝麻粉、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.美生菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；取一中碗，放入黑芝麻粉和美乃滋，稍做攪拌，再緩緩倒入鹽水和醬油，攪拌均勻，即是黑芝麻拌醬，備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，倒入適量的水，水滾後再放入美生菜、胡蘿蔔和義大利麵條，不時地攪動，避免麵條沾黏。待麵條九分熟，將鍋中食材撈起瀝乾水分，備用。

3.取一乾淨容器，倒入美生菜、胡蘿蔔和義大利麵條，均勻地淋上黑芝麻拌醬，充分攪拌，使所有食材和醬汁融合，即可盛起。

珊瑚草甜湯

珊瑚草甜湯
珊瑚草甜湯

材料：珊瑚草、枸杞、水。

調味料：紅糖。

作法：

1.珊瑚草洗淨，浸泡四小時以上；枸杞洗淨，備用。

2.取電鍋內鍋，放入珊瑚草、枸杞和水，以電鍋蒸煮。

3.待電鍋開關跳起，15分鐘後，掀開鍋蓋，加入紅糖調味，充分攪拌均勻，即可品嘗。

義大利 癌症 心血管疾病

上一則

周杰倫也愛「紅頭」 Instagram自封布根地「樂花伯爵」

延伸閱讀

電鍋好幫手 3菜1湯迅速上桌

電鍋好幫手 3菜1湯迅速上桌
​黃瓜素肉燥套餐

​黃瓜素肉燥套餐
防疫宅在家 為自己煮好料

防疫宅在家 為自己煮好料
為家人煮頓豆腐餐

為家人煮頓豆腐餐

熱門新聞

一名網友PO文提到，他發現其實Buffet有很多地雷，料理中可能潛藏一些會讓人「速飽」的食物，於是他就詢問網友「Buffet絕對不會吃的東西？」示意圖／ingimage

Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽

2021-04-18 02:52
居酒屋料理「梅水晶」受到日本年輕族群的歡迎，但有許多中高年日本人不知道這是什麼菜。（取材自臉書／Gyu Sou Ichuya 牛惣居酎屋）

「梅水晶」在日居酒屋暴紅 年輕人愛吃 長輩：那是啥？

2021-04-15 02:58
網友清洗蝦仁後，整鍋出現藍色的水。（取材自臉書）

她買蝦仁回家清洗 出現「詭異藍水」 驚慌上網求解

2021-04-13 14:15
一名網友分享獨門肉品分裝絕技，他說明肉品放入塑膠袋後還要經過真空「吸扁」，秤重貼標，才能送入冷凍庫。（取材自臉書）

肉品達人教你「超快分裝」除了6口訣 還附詳細圖解

2021-04-13 03:07
有網友在好市多挑選西瓜時，遇到一位熱心的姐姐傳授挑選西瓜的秘訣，沒想到買回家後果然一吃驚豔，直呼「真的超級甜」。圖／擷取自臉書

好市多挑西瓜2關鍵曝光 網友跪求秘訣

2021-04-13 13:28
一名網友發文分享處理西瓜皮的妙招，他將西瓜皮切愛心形狀再加入排骨燉煮成湯，引起網友熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

西瓜皮入湯！ 他一招燉「真愛心湯品」 網讚：好可愛

2021-04-12 12:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗