黃豆芽拌鮮蔬

黃豆芽是很好的膳食纖維來源，並含有豐富的維生素A和β-胡蘿蔔素，有保護眼睛，幫助牙齒和骨骼的發育，還可預防癌症 、心血管疾病 與白內障。珊瑚草，天然的植物性膠原蛋白，富含多種礦物質，有「海底燕窩」的美稱，幫助肝臟排毒，促進新陳代謝，並有補血的作用。

黃豆芽拌鮮蔬

材料：

黃豆芽、蘑菇、豆乾、青江菜、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.黃豆芽洗淨；蘑菇去外膜，分為傘柄與傘狀兩部分，洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小塊；青江菜洗淨，切小段，備用。

2.取一炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入黃豆芽、蘑菇和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋，燜煮。

3.兩分鐘後，掀開鍋蓋，加入豆乾和青江菜，並以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，充分攪拌，繼續烹煮。

4.待菜肴熟了且入味，即可盛起享用。

茄豆相伴

茄豆相伴

材料：

胡蘿蔔、長豆、茄子、西洋芹、炸豆腐、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；長豆洗淨，切小段；茄子、西洋芹、炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.於炒鍋中，倒入適量的麻油，置於爐火上，油熱後，倒入胡蘿蔔、茄子、長豆、西洋芹和水，充分拌炒，蓋上鍋蓋。

3.三分鐘之後，加入炸豆腐，並以黑胡椒、鹽和醬油調味，繼續拌炒。

4.菜肴炒熟且入味，即可盛盤上桌。

美生菜拌麵

美生菜拌麵

材料：

胡蘿蔔、美生菜、義大利 麵條、水。

調味料：

黑芝麻粉、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.美生菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；取一中碗，放入黑芝麻粉和美乃滋，稍做攪拌，再緩緩倒入鹽水和醬油，攪拌均勻，即是黑芝麻拌醬，備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，倒入適量的水，水滾後再放入美生菜、胡蘿蔔和義大利麵條，不時地攪動，避免麵條沾黏。待麵條九分熟，將鍋中食材撈起瀝乾水分，備用。

3.取一乾淨容器，倒入美生菜、胡蘿蔔和義大利麵條，均勻地淋上黑芝麻拌醬，充分攪拌，使所有食材和醬汁融合，即可盛起。

珊瑚草甜湯

珊瑚草甜湯

材料：珊瑚草、枸杞、水。

調味料：紅糖。

作法：

1.珊瑚草洗淨，浸泡四小時以上；枸杞洗淨，備用。

2.取電鍋內鍋，放入珊瑚草、枸杞和水，以電鍋蒸煮。

3.待電鍋開關跳起，15分鐘後，掀開鍋蓋，加入紅糖調味，充分攪拌均勻，即可品嘗。