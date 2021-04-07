煎餃老是燒焦？內行人揭1秘訣 保證零失敗

有網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場。 圖／翻攝自Dcard

煎餃是不少人愛吃的美食 之一，酥脆的外皮一口咬下，鮮美多汁的內餡齒頰留香。日前有一名台灣 網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場，因此發文求助想知道問題出在哪裡，竟釣出內行人分享「不敗關鍵」。

該名網友表示，自己最近沉迷上做冰晶餃子，會遵照網路上的做法「調5克玉米粉兌上200ml的水當作麵粉水」，然後在鍋裡放一點油加熱後再把冷凍水餃放下去煎一下，接著倒水下去然後開中火上蓋，等到聲音變小了再轉小火，等待底部的麵粉變金黃色。

原PO表示，自己之前試做煎餃都有成功，不過最近兩次都遇到麵皮燒焦鏟不起來的窘境。原PO以為是跟火候大小有關，因此第二次就全程用小火煎，結果還是燒焦，只好發文詢問「是因為鍋子燒焦過後被我刷過失去不沾的效果，還是麵粉和水的比例問題」？

貼文曝光後，不少網友跳出來回應說「（原PO用的）這種鍋不是拼技術嗎？」，直言用不鏽鋼鍋煎餃子就算再有技術一樣會燒焦，「不鏽鋼鍋適合煮湯炒菜而已」。也有網友分享「我自己做的時候麵粉水都會加一點油」、「麵粉水改用太白粉水比較不會焦」、「我會習慣把鍋子轉來轉去，感覺受熱比較均勻，比較不會燒焦」。

有內行人跳出來表示「不沾鍋隨便搞都成功，關火鍋子冷卻5~10分鐘抖一下就滑下來了」、「之前也是用不鏽鋼鍋做煎餃，發現很容易焦或黏鍋，後來改用不沾鍋就每次都成功」、「我自己用不沾鍋開中小火，是蠻難失敗的」、「如果不是不沾鍋，可以試試看熱鍋冷油的方法，會有不沾鍋的效果喔」。