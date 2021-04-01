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味蕾好食光 嘗出滿嘴海味！

文／記者沈佩臻、魏妤庭
珍鱺魚炊飯。（記者杜建重／攝影）
珍鱺魚炊飯。（記者杜建重／攝影）

想吃海鮮料理卻不知道該怎麼下手？以下幾道菜肴，不僅備料相當簡單，輕鬆就能買好食材，作法不複雜，讓料理新手能滿足全家人的味蕾。

珍鱺魚炊飯

材料：

珍鱺魚肉200克、米2杯、胡蘿蔔、香菇、玉米粒3大匙、毛豆仁3大匙。

調味料：

薑末1小匙、酒1大匙、鹽、胡椒粉各少許、高湯1又2/3杯。

作法：

1.將米洗淨瀝乾水分。

2.胡蘿蔔切丁後準備3大匙、香菇切丁準備2大匙。

3.將準備好的珍鱺魚肉丁、胡蘿蔔及香菇丁，以及玉米、毛豆仁、加入已洗淨的米中。

4.再將準備好的調味料拌入步驟3。

5.最後放入電鍋直到煮熟即可。

小叮嚀：

炊飯冷掉也可以吃，若是想要豪華點，可以在飯上鋪鮭魚卵。

番茄海鮮燉菜

番茄海鮮燉菜。（記者徐兆玄／攝影）
番茄海鮮燉菜。（記者徐兆玄／攝影）

材料（6～8人份）：

牛番茄800克、番茄膏200克、洋蔥1顆、大蒜3～4瓣、新鮮百里香約10克、奧勒岡約10克、月桂葉1～2片、辣椒乾適量、白酒300毫升、雞高湯500毫升、蛤蜊450克、淡菜300克、鯛魚片300克、大蝦500克、巴西里適量。

作法：

1.起油鍋，先將大蒜、洋蔥下鍋爆香。

2.將百里香、奧勒岡、月桂葉、辣椒乾下鍋炒香後，再加入番茄、番茄膏炒香，接著加入白酒、高湯下鍋煮滾。

3.接著將蛤蜊、淡菜、鯛魚片、大蝦下鍋煮熟。

4.起鍋盛盤後撒上少許的巴西里就完成了。

小叮嚀：

1.海鮮很快就熟了，因此番茄可依自己喜好的口感決定燉煮時間，喜歡軟爛快化開口感的人，煮久一點，喜歡熟了帶點香氣，稍微煮一下海鮮就可以下鍋一起煮。

2.湯頭鮮味來自蛤蜊、大蝦，可依喜好調整比重。

鱸魚油醋沙拉

鱸魚油醋沙拉。（記者杜建重／攝影）
鱸魚油醋沙拉。（記者杜建重／攝影）

材料：

鱸魚1片、小番茄6顆、紫色洋蔥絲、生菜葉、鳳梨片、起士絲皆適量。

調味料：

油醋醬、橄欖油1大匙、紅酒醋2大匙、黑胡椒少許。

作法：

1.將生菜洗淨後，浸泡冰水約10分鐘左右，再取出瀝乾水份，擺盤備用。

2.熱鍋後放入冷油加熱，直到130至170度左右，放入準備好的鱸魚，將魚煎至兩面金黃色後，關火取出放在步驟1的生菜上。

3.再把小番茄、洋蔥、鳳梨放在魚上，淋上備好的調味料，再撒上起司絲即可完成。

海鮮切達濃湯

海鮮切達濃湯。（記者徐兆玄／攝影）
海鮮切達濃湯。（記者徐兆玄／攝影）

材料（5～6人份）：

培根4片、馬鈴薯2顆（切丁）、洋蔥1/4顆（切丁）、中筋麵粉30克、牛奶500毫升、無鹽奶油70克、鮮奶油250毫升、高湯480毫升、蝦子400克、蛤蜊600克、巴西里適量、鹽適量、黑胡椒適量。

作法：

1.首先將培根下鍋煸出油後起鍋備用。

2.同一油鍋，將奶油、麵粉下鍋炒香。

3.分次加入牛奶、鮮奶油並攪拌均勻後加入高湯煮滾。

4.倒入洋蔥、馬鈴薯煮軟。

5.倒入海鮮煮熟。

6.起鍋前用少許的鹽、黑胡椒調味，並在盛盤後撒上培根片與巴西里就完成了。

小叮嚀：

1.若認為鮮奶油負擔太重，可使用牛奶取代，加入鮮奶油則口感較濃郁。

2.這一道可彈性運用玉米、火腿、雞胸肉切小丁取代海鮮，簡單變身「雞蓉玉米濃湯」。

牛奶

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