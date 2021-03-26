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剩食煎出超巨大煎蛋 網友嚇：翻白眼的荷包蛋嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拿蕃茄醬畫出嘴巴，讓「巨蛋」看起來像一張單眼的人臉。圖擷取自twitter
網友拿蕃茄醬畫出嘴巴，讓「巨蛋」看起來像一張單眼的人臉。圖擷取自twitter

雞蛋是常見的食物，一顆小小的蛋，也會根據料理的不同，讓蛋白和蛋黃有不同的用途。最近有位日本網友，就做出了一個蛋白比例明顯高很多的煎蛋，照片引起許多其他網友的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「8tonnne」最近在網路上分享照片，畫面中可以看到他煎了一顆蛋，但不太一樣的是，這顆煎蛋的蛋白部分明顯比一般雞蛋多很多，導致蛋黃部分只佔了其中一小角，有點孤伶伶似的。

8tonnne表示，由於他很喜歡只拿蛋黃的部分沾醬油，淋在海鮮丼上食用，因此留下了大量的蛋白，才會做出這樣的煎蛋。後來他還用了蕃茄醬在這顆蛋上畫了嘴巴，讓它看起來像是一張只有一隻眼睛的臉，並最後配合著各種調味料將蛋吃了。

網友們則回應「這樣有沒有蛋黃都沒差了吧」、「荷包蛋就是蛋白部分最好吃」、「這是翻白眼的荷包蛋吧」、「好大的蛋」、「我會拿麻婆豆腐的方式去弄，覺得比用豆腐好吃」、「加醬油感覺超好吃」、「我蛋白剩下都直接喝掉」、「我反而是只吃蛋白派的耶」、「蛋白其實可以拿來做點心啊」。

雞蛋 日本

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