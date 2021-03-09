油醋汁浸蝦

以下蝦的兩種吃法，帶有異國風味，換個口味，它們以不同的調味品，引起您的食欲。

油醋汁浸蝦

材料：

蝦1磅（洗淨剝殻，剔除腸泥）、酪梨1顆（剝皮去核，切片）、番茄1顆（切小丁）、紫洋蔥1顆（切丁）、紅蔥頭1顆（切丁）、檸檬汁3湯匙、橄欖油1/4杯、切碎的芫荽2湯匙、芥末醬1/4茶匙、鹽、胡椒粉適量。

油醋汁浸蝦材料

作法：

1.在一大碗內，將番茄、橄欖油、檸檬汁、切碎的芫荽、芥末醬、鹽、胡椒粉混合均勻。

2.同時準備一大碗冰塊及冰水煮鍋煮水約半加崙，加少許鹽；水滾後，倒入蝦，熄火並蓋上鍋蓋，約1至2分鐘左右，蝦呈不透明，撈出。

3.將蝦放入冰水中，攪拌，浸泡約五分鐘後盛起。瀝乾蝦子水分，並以紙巾擦乾，倒入大碗中，和油醋汁調合，放入冰箱冰鎮至少一小時再取出。臨吃時，將酪梨放進蝦盤中，擠上檸檬汁，這道菜好做又開胃好吃。

青紅椒咖哩蝦

青紅椒咖哩蝦

材料：

中蝦1磅（剝殼，去腸泥，洗淨）、蔥4支（切小段）、青檸檬皮2茶匙、青檸檬汁2湯匙、青檸檬片、椰子油3湯匙、中型紫洋蔥1顆（切片）、青椒／紅甜椒各1顆（切丁）、椰子奶1罐（約14盎司）、鹽適量。

咖哩醬材料：

大蒜6瓣（壓碎）、薑1塊（約4吋長，切碎）、小紅辣椒2根（切碎）、芫荽數根（洗淨，切碎）、熏紅椒粉（smoked paprika）2湯匙、香菜籽（coriander seeds）2茶匙、孜然粉（cumin）1茶匙、薑黃素（turmeric）1茶匙、鹽適量。

青紅椒咖哩蝦材料

作法：

1.將所有咖哩醬的材料在攪拌機內混合打勻，製成咖哩醬。

2.將一大炒鍋在中火上溫油，炒香洋蔥，並加入青、紅甜椒丁同炒約3分鐘，盛起。

3.加進咖哩醬，如油不夠可再加些，將咖哩醬炒至深褐色，此時加入椰子奶與2杯水、檸檬皮、適量鹽調味，翻勻。中火煮滾，約10分鐘待咖哩醬變稠、香味溢出。

4.最後倒入蝦及青、紅椒丁，煮約兩分鐘，加蔥段即可盛起。進食時，擠上青檸檬汁並搭配青檸檬片上桌，濃郁奶香的咖哩醬拌飯拌麵均是絕配。