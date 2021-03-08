醃漬蔬菜 一招醃出四季味

醃漬蔬菜

季節性蔬菜醃漬出的酸菜，總會帶些節慶的氛圍；而四季都能醃漬的酸菜，則是餐桌的「常客」，久久未見會想念。只要掌握醃漬的方法，不論什麼季節、什麼菜色，隨時可醃上一罈，為餐桌添家鄉味。

醃漬主要是靠乳酸菌「發酵」蔬菜產生的乳酸，有了酸味就成了酸菜。基本上只要蔬菜泡在水裡就可發酵成酸菜，接著抑制雜菌的生長，讓乳酸菌成為強優勢的菌種，100%能做出酸菜。

乳酸菌發酵 86℉到104℉最佳

一般室溫（約華氏五、六十度上下），都適合乳酸菌生長，最佳生長溫度在86℉到104℉之間，低溫 （32℉以下）會呈現「休眠」狀態。所以室溫愈高，發酵速度就愈快（但高溫 易生雜菌），產生酸味比較重；相對偏低的溫度產生的酸，比較柔和，但發酵的時間較長。

怕太鹹 不加鹽也能做出酸菜

不加鹽也可做出酸菜，加鹽除了調味，主要是用來抑制雜菌生長，讓乳酸菌成為環境（瓶中）優勢菌種。鹽分高、抑菌效果好，但醃出的菜過鹹，烹飪前得泡水去鹹，同時也沖淡了酸菜的酸香味。最佳的鹹度就是酸菜取出直接使用，我會以食材重量2%~5%的鹽或鹽水來醃。

煮水滅菌 用生水、開水都行

兩著皆可，我使用RO逆滲透水。水煮開、汆燙蔬菜，都是減少醃漬過程的雜菌。煮水滅菌，另一作用也能去除自來水中的氯（用曝曬也可去除），如果水質好，可用生水就好。汆燙蔬菜除了滅菌，也有軟化蔬菜的效果，便於塞入瓶罐，但也會減少乳酸菌數量，拉長發酵時間。日曬、搓揉鹽巴除了脫水、也會有軟化的效果。我自己傾向不用汆燙的方式。

縮短發酵時間 可放添加物

過程中有人加糖或用洗米水醃漬，都是給乳酸菌額外添加「食物」，可增酸度及發酵速度。而加入養樂多則是直接「植入」乳酸菌，增加菌群數量，縮短發酵時間。

醃漬時加八角、花椒、辣椒、薑等香料，除增添醃菜風味，也有抑菌效果。醃漬時加香草雖不常見，但或許可以試試，醃出自家風味。

乳酸菌屬於厭氧菌，無氧環境有利它生長。這也是為何醃漬時要把蔬菜壓入水中、加蓋發酵的原因。在加蓋封瓶前淋上米酒（烈酒）或噴酒精，主要是抑菌，也可不用。

泡椒

泡椒

材料：辣椒、鹽、蒜頭、花椒（可不加）。

作法：

1.辣椒洗淨，晾乾剪去部分的蒂頭，蒜頭去薄膜。

2.辣椒、蒜頭及花椒放入瓶中，加入5%左右的鹽水，加滿淹過食材，減少瓶內空氣。

3.以重物或夾鍊袋裝鹽水，將食材壓入水中。

4.加蓋、放置約15天，辣椒蒂頭由綠轉成黃色，差不多就成了。

酸豆

酸豆

材料：豇豆（長豆）1把、鹽（豇豆重量的2%~5%）。

作法：

1.豇豆洗淨，用鹽搓揉靜置，待豇豆出水變軟。

2.豇豆捲成圈依序放入瓶中，搓鹽出的水也一併倒入，加水淹過食材，減少瓶內空氣。

3.以重物或夾鍊袋裝鹽水，將食材壓入水中。

4.加蓋、放置約15天，豇豆由綠轉成黃色，差不多就成了。

酸菜

酸菜

材料：刈菜1大顆至數顆、鹽（ 刈菜重量的2%~5%）。

作法：

1.刈菜洗淨，掛起來晾乾。用鹽搓揉刈菜內外，使其軟化出水。

2.將刈菜放入瓶中，搓鹽出的水也一併倒入，加水淹過食材，減少瓶內空氣。

3.以重物或夾鍊袋裝鹽水，將食材壓入水中。

4.加蓋、放置約15天，刈菜由綠轉成黃色，差不多就成了。

只要蔬菜泡在水裡就可發酵成酸菜，接著抑制雜菌的生長，讓乳酸菌成為強優勢的菌種。

TIPS

●醃漬過的泡菜水有大量乳酸菌，可當成引子。食用完的醃瓶可直接加入食材，不再加鹽或是少加。

●醃漬一、二天即可看到瓶內有小氣，代表發酵了。發酵時會產生二氧化碳及酒精，所以加蓋不密封避免爆瓶，或是八分滿。

●鹽水的比率，100毫升的水，加2克的鹽，大約就是2%的鹽水，不精確但好算。

●鹽的百分比，可以是和蔬菜或是水的重量比，只需固定做為下次醃漬參考。

●室溫的高低，影響醃漬發酵的時間，適時增減。