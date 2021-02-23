特色紫湯圓 暖心又暖胃

芋頭椰奶摩摩喳喳紫湯圓

每當到了吃湯圓的日子，我的腦袋瓜開始認真上班起來。雖然我們家不愛湯圓，還是要來點應景，多年前開始自製湯圓後，倒也喚起我的手作之魂。

至於是元宵還是湯圓呢？不研究了，因為不是巧手煮婦，卻有著神來一筆亂做冒險的精神，因為市面上的色素湯圓讓人卻步，蔬菜水果當中不乏有天然的色素，於是乎，大嬸我的冒險魂即起，我用紫色高麗菜的汁，作為此次的顏色基底，接著準備材料大顯身手。

糯米粉、玉米粉混和，倒進紫色高麗菜汁攪拌，手糰出來的湯圓，外型煞是好看又營養，好吃又吸睛。紫色魔力的軟Q，藉此讓親愛的家人凝聚在一起手工製作，變化出特別的湯圓吃法，連小朋友都很愛，大妹妹打趣地說：「可以開店販賣了」，真是鼓勵到我了呀！妙的是，芋頭椰奶摩摩喳喳紫湯圓冷吃、熱吃都好吃，一點都不違和。

這是個地球村的世界，各國各地的食物，都可以稍加運用；加上自己的元素，現今的材料便利性，也比早期先民來得方便，至少不需要磨米漿，直接買現成的粉類即可完成，此甜品的椰奶濃或稀，冰糖甜或不甜，可因應個人口味自行添加分量，重點：這是用愛心幫家人煮出暖心暖胃的湯圓，還可以全家大小動員搓湯圓，增加感情。

材料：

糯米粉100克、玉米粉20克、紫高麗菜80克、芋頭1顆、西米露1/2包、椰奶250毫升、冰糖30克。

作法：

1.紫高麗菜洗淨切絲，煮5分鐘上下，顏色即為艷紫色，留下紫色湯汁備用。

2.芋頭去皮切塊蒸熟（注意不要過小塊，不然沒有口感）。

3.糯米粉、玉米粉加入紫高麗菜汁混合均勻，揉到粉糰成圓形不黏手即完成，湯圓大小依自己喜好，接著滾水煮熟撈起，用冷水交替過濾水後備用。

4.接著用另一鍋水煮西米露，待水煮滾後，轉中火煮約8分鐘，過程中不斷攪拌，熄火後燜10分鐘。用濾網拿起西米露，在冷熱水交替三次，此時西米露即轉透明色。

5.接著把椰奶250毫升小火煮，倒入西米露，攪拌均勻，陸續加入蒸好的芋頭、紫色湯圓，最後加入冰糖，煮沸即可完成。