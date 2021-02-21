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罐裝番茄素菜3樣

孫愷愉
番茄義大利麵
番茄義大利麵

沒有新鮮番茄的時候，開個罐頭做幾道菜，又快又簡單。

番茄義大利麵醬

材料（1-2人份）：

罐裝番茄1杯半、洋蔥1/2個（剁碎）、蒜瓣2個（剁碎）、糖適量、鹽適量、橄欖油1～2匙、帕馬森乾酪（選用）、蔥花。

義大利麵醬材料
義大利麵醬材料

義大利麵醬材料
義大利麵醬材料

義大利麵醬材料
義大利麵醬材料

作法：

1.把橄欖油倒入一個小鍋加熱，放入洋蔥和蒜炒香。加入番茄、糖和鹽，用小火一邊攪拌一邊煮開，濃稠之後熄火。

2.拌入義大利麵，根據自己的喜好撒上帕馬森乾酪或/和蔥花。

小叮嚀：鹽和糖一開始不要加太多。煮好之後再調整。

番茄燴飯

番茄燴飯
番茄燴飯

材料（2人份）：

橄欖油1匙、切碎的香菇1～2個、剁碎的洋蔥1/4杯、罐裝番茄3/4杯、熟豌豆1/2杯、少許糖（選用）、熟米飯1杯半。

番茄燴飯材料
番茄燴飯材料

番茄燴飯
番茄燴飯

作法：

起鍋熱油，把香菇和洋蔥炒香，然後加入番茄、豌豆、糖和米飯，轉至小火再炒3分鐘，攪拌均勻。

小叮嚀：用小火煮到米飯吸飽番茄汁為佳。

味噌番茄紫菜湯

味噌番茄紫菜湯
味噌番茄紫菜湯

材料（2人份）：

罐裝番茄1/2杯、水1杯半、白味噌2茶匙、海苔1張（剪成細絲）、蔥花（可選）。

作法：

1.把番茄和水一起放入鍋中燒開，然後熄火，加入味噌攪拌至完全溶解。

2.把湯倒入兩個小碗。撒上海苔和蔥，攪拌後即可食用。

小叮嚀：要是味噌比較鹹就少放一點，要是番茄比較酸可以多放點糖。海苔可增減。

味噌番茄紫菜湯材料
味噌番茄紫菜湯材料

義大利

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