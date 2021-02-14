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牛年鴻運吃好料

周靈
紅燒刺參
紅燒刺參

今年家人及親友仍然要遵守政府的防疫指令，不聚會，年菜亦只好盡量精簡，希望牛年能扭轉乾坤，疫苗能驅逐病毒及晦氣帶給大家健康，讓家人和親友能早日像往年般圍爐團聚，享受佳肴迎新春。

紅燒刺參

材料：

刺參數只（視人數而定）、薑、蒜、蔥、油、鹽（做成蔥油）、高湯1/4杯（或可用罐頭雞湯替代）、油1湯匙、醬油與蠔油適量、薑數片、蔥2支、太白粉1/2茶匙。

紅燒刺參材料
紅燒刺參材料

作法：

1.海參泡發，泡至參肚開始漲開，用利刀切開參肚清除腸泥，沖淨參肚；海參發得夠大、夠軟（但仍稍有脆度）就可用來做菜。一次用不完的，可存入冰庫備下次用。

2.同時凖備蔥油：菜油半杯在炒鍋中燒熟，炸香薑末、蒜末、蔥末、香菜末合勻，落少許鹽即成蔥油用於菜肴提味。

3.將發好的海參切片，油入炒鍋溫熱，炒香薑片，倒入海參翻炒數下，落高湯、少許蔥油與醬油，蠔油提味，小火燜5分鐘，待高湯未燒乾前，以太白粉水勾芡；食材翻勻，落蔥，即可起鍋。

枸杞紅棗雞湯

枸杞紅棗雞湯
枸杞紅棗雞湯

材料：

有機大母雞1隻、枸杞2湯匙（洗淨）、紅棗數個（洗淨）、薑數片、蔥數條。

枸杞紅棗雞湯材料
枸杞紅棗雞湯材料

作法：

1.雞清理乾淨，以紙巾抹乾；鹽1茶匙半炒熱後，抹擦雞身內外，置於冰箱一畫夜。

2.取一深鍋，倒入至少12杯水（可蓋過全雞的水量），水滾後放入全雞，再次煮沸時將雜質浮沫撈除。

3.放入薑、蔥、枸杞及紅棗，改轉中小火再燉一小時，最後半小時轉小火。枸杞紅棗雞湯即成。

4.吃不完的雞肉，置於冰箱，第二天撕成雞絲拌成涼菜，是可口的下飯小菜，亦可製成三明治，或是配麵、飯皆相宜。

清炒豆苗

清炒豆苗
清炒豆苗

清炒豆苗材料
清炒豆苗材料

冬天在市場常見到鮮嫩的豌豆苗，買一大把，清炒幾下，鮮脆的豆苗正好化解先前的油膩。

材料：

菜油1湯匙、鹽半茶匙、料酒1茶匙。

作法：

炒鍋熱油，下豆苗，大火快炒，落鹽及料酒，約半分鐘即可起鍋，青脆鮮嫩的豆苗，簡單好吃。

銀魚拌海蜇

銀魚拌海蜇
銀魚拌海蜇

材料：

銀魚1包（約1磅）、料酒、鹽、胡椒適量、蛋半顆、太白粉少許、油1.5杯、海蜇皮1包（約1磅）、橘片（隨意）、其他調味料如麻酒、鹽、醋等。

作法：

1.煮鍋內煮水燒開後，放海蜇皮汆燙約十秒，撈起浸冷水，待涼透後盛起瀝乾水分；拌上個人喜好的調味品，置於盤上，可用時令水果片裝飾放入冰箱待用。

2.銀魚解凍擦乾後，以少量鹽、胡椒、料酒調味，再沾上蛋液與少許太白粉。

3.炒鍋溫油，將銀魚一條條地入油鍋炸約三、四分鐘至酥黃，將油大部分倒掉僅留下小部分，將銀魚再回鍋快速翻炒，盛起瀝油。銀魚鋪在海蜇皮上即可。

銀魚拌海蜇
銀魚拌海蜇

疫苗 防疫

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